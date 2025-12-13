Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Урологи Борской ЦРБ провели первую лазерную литотрипсию

13 декабря 2025 16:03 Общество
Урологи Борской ЦРБ провели первую лазерную литотрипсию

Фото: Борская ЦРБ/ Telegram

В Борской ЦРБ врачи-урологи впервые применили лазерную литотрипсию. В медучреждении отмечают, что этот малотравматичный и в то же время результативный способ лечения мочекаменной болезни позволяет удалять камни в почках, мочеточнике и мочевом пузыре без проведения открытой операции.

Методика основана на разрушении конкрементов внутри организма с их дальнейшим естественным выведением. Благодаря минимальной инвазивности процедура дает возможность сократить период восстановления.

В урологическом отделении стационара уже успешно пролечили трёх пациентов. Через двое суток после вмешательства они находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке.

Для проведения операции специалисты использовали новый отечественный лазерный аппарат — литотриптер, который, как подчёркивают в ЦРБ, не имеет аналогов среди зарубежных производителей.

Напомним, что на базе больницы №7 Нижнего Новгорода открылся Центр лечения желчнокаменной болезни.

Борский г.о. Здравоохранение Медицина и здоровье
