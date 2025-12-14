Министерство науки и высшего образования создадут в Нижегородской области Общество

С 1 января 2026 года в структуре правительства Нижегородской области начнет работу новое ведомство — министерство науки и высшего образования. Об этом сообщает "Коммерсант Приволжье".

Как отмечает издание, создание ведомства предусмотрено в рамках изменений, предлагаемых в региональный бюджет на 2026 год. Они будут рассматриваться Заксобранием на следующей неделе.

Новое министерство получит часть полномочий, которые сейчас находятся в ведении действующего министерства образования и науки. В связи с этим расходы на текущее ведомство планируется сократить на 3,1 млрд рублей. На обеспечение деятельности нового органа власти, включая материально-техническое оснащение, через управление делами будет выделено дополнительно 5,8 млн рублей.

Напомним, что проект бюджета на 2026 год внесли в Заксобрание Нижегородской области в конце октября.