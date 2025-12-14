Министерство науки и высшего образования создадут в Нижегородской области

С 1 января 2026 года в структуре правительства Нижегородской области начнет работу новое ведомство — министерство науки и высшего образования. Об этом сообщает "Коммерсант Приволжье".
Как отмечает издание, создание ведомства предусмотрено в рамках изменений, предлагаемых в региональный бюджет на 2026 год. Они будут рассматриваться Заксобранием на следующей неделе.
Новое министерство получит часть полномочий, которые сейчас находятся в ведении действующего министерства образования и науки. В связи с этим расходы на текущее ведомство планируется сократить на 3,1 млрд рублей. На обеспечение деятельности нового органа власти, включая материально-техническое оснащение, через управление делами будет выделено дополнительно 5,8 млн рублей.
Напомним, что проект бюджета на 2026 год внесли в Заксобрание Нижегородской области в конце октября.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+