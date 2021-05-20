Нижегородский суд отменил приговор мужчине, обвиненному в изнасиловании приемной дочери Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский суд отменил приговор мужчине, обвиненному в изнасиловании приемной дочери, пишет pravda-nn.ru.

Согласно информации, Московский райсуд признал мужчину виновным по 27 эпизодам сексуального насилия над приемной дочерью и приговорил к 19 годам колонии строгого режима.

Суд при вынесении приговора опирался на показания приемной дочери. По ее словам, отчим в течение нескольких лет совершал над ней сексуальное насилие. А затем, когда та переехала жить к бабушке, обвиняемый просил ее зайти после школы.

Сам осужденный все отрицает и считает, что его оклеветали, чтобы завладеть его деньгами и имуществом.

Адвокат мужчины Жанна Березина подала апелляционную жалобу. Защитник потребовала отменить приговор как незаконный и необоснованный. В жалобе адвокат указала, что, по ее мнению, судебное следствие велось с явным обвинительным уклоном. Стороне защиты было отказано в удовлетворении более 30 ходатайств. Кроме этого, было отказано в проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевшей.

Председательствующий судья был заподозрен в необъективности рассмотрения дела, так как судья ранее работал в Следственном комитете. Отвод был отклонен. При этом были нарушены положения уголовно-процессуального кодекса России. Если дело рассматривается коллегиально, судьи должны удалиться в совещательную комнату для обсуждения отвода без судьи, которому заявлен отвод. Но в совещательную комнату коллегия судей удалилась в полном составе.

Областной суд усмотрел в этом нарушение фундаментальных основ уголовного судопроизводства и приговор отменил, направив дело на новое рассмотрение.

В настоящее время мужчина оставлен под стражей. Он вновь предстанет перед судом - состоится новое рассмотрение дела.