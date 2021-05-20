Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
21 мая 2021 10:26  [2] Нижегородский суд отменил приговор мужчине, обвиненному в изнасиловании приемной дочери
20 мая 2021 13:30  [1246] Сообщение о бомбе в ТРЦ РИО в Нижнем Новгороде оказалось ложным
20 мая 2021 11:15  [455] ТРЦ РИО в Нижнем Новгороде эвакуирован
19 мая 2021 18:51  [620] Мошенников, обманувших граждан на 11 млн рублей, будут судить в Нижнем Новгороде
19 мая 2021 10:59  [3484] Мотоциклист и его пассажирка погибли в ДТП на пр.Ленина
19 мая 2021 09:22  [515] Следователи предъявили двум мужчинам обвинение в убийстве охотоведа в Нижегородской области
18 мая 2021 16:49  [540] Двоих мужчин, пытавшихся сжечь знакомого в лесу на Бору, приговорили в совокупности к 22 годам
18 мая 2021 09:40  [918] Пять человек госпитализированы после ДТП на Бору
18 мая 2021 00:07  [724] Уголовное дело по статье "Убийство" возбудили после пропажи в Нижнем Новгороде 6-летнего мальчика
17 мая 2021 23:37  [846] Пропавшего с детской площадки 6-летнего мальчика ищут в Нижнем Новгороде с утра 17 мая
Происшествия

Нижегородский суд отменил приговор мужчине, обвиненному в изнасиловании приемной дочери

21 мая 2021 10:26  [2] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский суд отменил приговор мужчине, обвиненному в изнасиловании приемной дочери, пишет pravda-nn.ru.

Согласно информации, Московский райсуд признал мужчину виновным по 27 эпизодам сексуального насилия над приемной дочерью и приговорил к 19 годам колонии строгого режима.

Суд при вынесении приговора опирался на показания приемной дочери. По ее словам, отчим в течение нескольких лет совершал над ней сексуальное насилие. А затем, когда та переехала жить к бабушке, обвиняемый просил ее зайти после школы.

Сам осужденный все отрицает и считает, что его оклеветали, чтобы завладеть его деньгами и имуществом.

Адвокат мужчины Жанна Березина подала апелляционную жалобу. Защитник потребовала отменить приговор как незаконный и необоснованный. В жалобе адвокат указала, что, по ее мнению, судебное следствие велось с явным обвинительным уклоном. Стороне защиты было отказано в удовлетворении более 30 ходатайств. Кроме этого, было отказано в проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевшей.

Председательствующий судья был заподозрен в необъективности рассмотрения дела, так как судья ранее работал в Следственном комитете. Отвод был отклонен. При этом были нарушены положения уголовно-процессуального кодекса России. Если дело рассматривается коллегиально, судьи должны удалиться в совещательную комнату для обсуждения отвода без судьи, которому заявлен отвод. Но в совещательную комнату коллегия судей удалилась в полном составе.

Областной суд усмотрел в этом нарушение фундаментальных основ уголовного судопроизводства и приговор отменил, направив дело на новое рассмотрение.

В настоящее время мужчина оставлен под стражей. Он вновь предстанет перед судом - состоится новое рассмотрение дела.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Изнасилование Суд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph