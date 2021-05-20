"Спутник V" переносится легко - никаких осложнений", - Борис Шахов Общество

Борис Шахов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Спутник V" переносится легко - никаких осложнений", - заявил член Общественной палаты Нижегородской области, доктор медицинских наук, профессор Борис Шахов, комментируя свой опыт вакцинации от Covid-19.

"После второй прививки от COVID-19 прошло уже 90 дней. "Полет нормальный". Чувствую себя смелее, свободнее, хотя маску стараюсь по-прежнему носить и так же часто мою руки. Главное - не расслабляться", - сказал он.

"Не пожалел, что привился. "Спутник V" переносится легко, причем чем старше человек, тем легче. Никаких осложнений. Ощущение болезненности в месте укола, небольшая ломота в мелких суставах, кратковременный подъем температуры – это всё мелочи", - добавил Борис Шахов.

"Вопрос надо ставить таким образом: либо болеть коронавирусом, либо прививаться. Первого не желаю никому, а вот привиться рекомендую каждому", - резюмировал он.