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Общество

Всероссийский съезд регоператоров капремонта пройдет в Нижнем Новгороде

21 мая 2021 12:52  [86] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Всероссийский съезд региональных операторов капремонта пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ.

Согласно информации, он пройдет 27 и 28 мая.

Организаторами съезда выступают Минстрой России и Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов при поддержке правительства Нижегородской области. В программе съезда — дискуссии по ключевым вопросам и вызовам, которые возникли за последние годы перед системами капитального ремонта, рабочие секции и круглые столы.

Спикерами съезда выступят министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представители Совета Федерации, Госдумы, минэкономразвития России, минпромторга России и других ведомств.

Для участия уже зарегистрировалось больше 200 человек из более чем 50 регионов страны.

Региональная система капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, основным источником финансирования которой стали взносы собственников помещений, была запущена в 2014 году. Она стала одним из самых масштабных проектов модернизации жилищного фонда, который когда-либо проводился в России.

Программа капремонта направлена на обеспечение безопасности проживания населения, снижение уровня износа жилищного фонда, сокращение аварийного жилья. Только в 2020 году работы по капитальному ремонту прошли в 48,3 тысячах многоквартирных домов, а общая стоимость выполненных работ превысила 180 млрд рублей.

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Теги:
ЖКХ
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