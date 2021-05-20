Нижегородские IT-компании могут получить гранты до 100 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородские компании могут получить гранты на проекты с применением искусственного интеллекта. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, фонд "Сколково" предоставит до 100 млн рублей грантовой поддержки на пилотное внедрение отечественных цифровых продуктов.

"Цифровизация и IT-индустрия для нас – одни из ключевых направлений развития Нижегородской области. Мы занимаем первое место в Приволжье и входим в ТОП-10 регионов России по доле науки, IT и обрабатывающей промышленности в ВРП, в регионе работает более тысячи IT-компаний, в том числе крупнейшие игроки на этом рынке – Intel, Harman, Huawei и EPAM. Сейчас десятки нижегородских компаний занимаются проектами с применением искусственного интеллекта", – подчеркнул Глеб Никитин.

"Мы планируем значительно увеличить их число благодаря федеральной и региональной поддержке. Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию отметил, что наша задача – поставить такие технологии, как искусственный интеллект, на службу гражданам нашей страны", - добавил он.

Подать заявки для участия в конкурсе можно до 31 мая.

Получить гранты смогут компании, которые разрабатывают проекты с применением следующих технологий: компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальные системы поддержки принятия решений, перспективные методы ИИ. Узнать подробнее о конкурсе можно на сайте.