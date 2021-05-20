Экс-главный тренер "Спартак-2" Виктор Булатов возглавит дзержинский "Химик" Спорт

Виктор Булатов Фото: С сайта n71.ru

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин рассказал о развитии футбольного клуба Дзержинска.

"Дзержинск – город с богатыми футбольными традициями. Уже ни для кого не секрет, что мы возрождаем команду "Химик", имеющую 75-летнюю историю, - она незамедлительно начнет играть после завершения процесса лицензирования футбольного клуба. Самое главное для нас на сегодняшний день – продумать решение всех сопутствующих вопросов, чтобы создать слаженную команду, которая будет радовать своих болельщиков эффектной игрой и красивыми победами как можно чаще", - объяснил Евгений Люлин.

"Уже утвержден главный тренер. Я считаю, что мы выбрали хорошего, сильного кандидата – Виктора Булатова. Это известный футболист, который играл за сборную страны, в московском "Спартаке" и целом ряде других клубов, становился Чемпионом Российской Премьер-лиги, завоевывал Кубок России. Он имеет богатый тренерский опыт – в качестве главного тренера Виктор Булатов провел более 300 игр", - поделился спикер областного парламента.

Виктор Булатов приедет в Дзержинск в качестве главного тренера 23 мая и начнет просмотр игроков, добавил Евгений Люлин.

"Руководство футбольного клуба как в этот, так и непосредственно в тренировочный процесс, вмешиваться не будет. Не стоит мешать профессионалам делать работу", - считает председатель Законодательного собрания Нижегородской области.

"У команды будут свои поля, на которых можно и принимать гостей, и тренироваться, а также современные раздевалки, душевые. Запасным тренировочным стадионом будет "Капролактамовец", не исключается и использование других площадок при подготовке к матчам", - продолжил Евгений Люлин.

"В мае - после того, как будет определен состав команды, планируется запустить тренировочный процесс. Параллельно уже идут работы по модернизации стадиона "Химик", будут заменены все кресла, чтобы болельщики чувствовали себя более комфортно. Для меня это дело знакомо, я уже курировал такие известные в нашей области футбольные клубы как дзержинский "СИБУР-Химик" и нижегородский "Локомотив". Сам являюсь болельщиком, очень люблю футбол", - поделился глава Законодательного собрания.

"Именно поэтому я готов сделать все возможное, чтобы для команды и всех, кто ее поддерживает, были созданы все необходимые условия", - заключил он.

Футбольная история "Химика" началась еще в 1947 году с матча на городском стадионе с горьковским "Торпедо". После дебюта клуб выступал во второй лиге СССР. В первенстве России "Химик" боролся за победу с 1992 года. Именно с этой команды начали свой путь такие знаменитые футболисты как Дмитрий Чернышев, Игорь Горелов, Альберт Осколков и многие другие.

В 2021 году председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин был избран президентом футбольного клуба "Химик". В настоящее время идет процесс формирования бюджета команды на текущий сезон, ведется поиск спонсоров среди предприятий, некоторые из них уже изъявили желание оказать поддержку клубу.