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Общество

Денис Мацуев стал послом 800-летия Нижнего Новгорода

21 мая 2021 20:53  [59] Общество

Художественный руководитель XVI Международного фестиваля искусств имени А.Д. Сахарова Ольга Томина и всемирно известный музыкант Денис Мацуев стали послами 800-летия Нижнего Новгорода, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает пресс-служба главы региона.

В Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича 21 мая 2021 года состоялось торжественное открытие XVI Международного фестиваля искусств имени А.Д. Сахарова "Русское искусство и мир", который пройдет в Нижнем Новгороде до 3 июня 2021 года.

Приветственное слово участникам, гостям и организаторам мероприятия направил президент России Владимир Путин.

"Сердечно приветствую вас на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию со Дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Мы искренне гордимся тем, что этот выдающийся ученый был нашим соотечественником и современником. Его фундаментальные труды и практические разработки стали большим, поистине бесценным вкладом в развитие научной мысли, в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны. И, конечно, мы будем помнить академика Сахарова как мужественного, несгибаемого, обладающего огромным внутренним достоинством человека. Уверен, что памятный вечер станет одним из ярких, вдохновляющих мероприятий, приуроченных к юбилею Андрея Дмитриевича Сахарова", - отметил глава государства.

В торжественном открытии приняли участие Народный артист РФ Денис Мацуев и Государственная хоровая капелла России имени А.А. Юрлова. В сопровождении Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии под руководством главного дирижера Александра Скульского они исполнили кантату "Иоанн Дамаскин" Сергея Танеева на слова Алексея Толстова и концерт для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена, сообщает пресс-служба главы нижегородского региона.

С приветственным словом к гостям и участникам фестиваля обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"21 мая мы отмечаем 100-летие со дня рождения академика Сахарова. Утром в Сарове мы открыли памятник этому выдающемуся учёному, а кульминацией юбилейных торжеств станет, конечно же, Сахаровский фестиваль. В этом году фестивальная программа украшена именами лучших из лучших. В ней, как никогда, много больших коллективов – прославленных оркестров и хоров. У нас уже гастролировали и ещё будут гастролировать Валерий Гергиев и Теодор Курентзис, Большой театр и Театр Фоменко, пройдут выставки главных музеев России. Сахаровский фестиваль занимает и особое место в событийном ряду 800-летия Нижнего Новгорода", - сказал Глеб Никитин.

В ходе церемонии открытия Глеб Никитин объявил художественного руководителя фестиваля Ольгу Томину и всемирно известного музыканта Дениса Мацуева послами 800-летия Нижнего Новгорода. Губернатор вручил им памятные дипломы и значки "Посол 800".

"Считаю, что в самом названии фестиваля заключён очень верный посыл – "Русское искусство и мир". Ведь этот праздник объединяет города и страны, разные виды искусства и людей с разными взглядами на искусство. Отдельные слова признательности – бессменному художественному руководителю фестиваля Ольге Николаевне Томиной и всей команде! Считаю правильным, что и Ольга Николаевна, и Денис Леонидович Мацуев – постоянный участник Сахаровских фестивалей – станут "Послами 800" и будут представлять Нижний Новгород в год его юбилея", - добавил губернатор Нижегородской области.

Ранее "Послами 800" были объявлены режиссер Эмир Кустурица, профессор, руководитель НРО ИКОМОС Татьяна Виноградова, президент НИУ "ВШЭ" – НН Геннадий Рябов, президент ННГУ Роман Стронгин, председатель правления фонда "Земля Нижегородская" Александр Сериков.

Напомним, что в 2021 году XVI Международный фестиваль искусства имени А.Д. Сахарова вошел в событийную программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода, а также в программу мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова и утвержденных указом президента РФ Владимира Путина. В этом году "Сахаровский фестиваль" соберет более 400 отечественных и зарубежных деятелей искусств. Гости приедут из пяти стран: Италии, Германии, Франции, Нидерландов и США. Предполагается, что зрителями этого масштабного события станут более 10 тысяч нижегородцев, гостей из российских регионов и из-за рубежа.

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Теги:
День города культура Музыка
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