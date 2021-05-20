Умеренная температура воздуха установится в Нижнем Новгороде на неделе

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Умеренная погода, без резких перепадов температуры воздуха, установится в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе.
По информации синоптиков, температура воздуха в городе с 24 по 30 мая будет приближена к среднемноголетним значениям.
В понедельник днем ожидается небольшая облачность и +22°, которые к ночи на вторник понизятся до +15°.
Вторник встретит нижегородцев ясным небом и температурой +22°, хотя ощущаться будет как +25°. Аналогичная погода прогнозируется и в среду.
В четверг 27 мая станет немного теплее – воздух прогреется до +24°, но ожидается небольшая облачность. Погода пятницы повторит предыдущий день.
А в субботу ожидаются грозовые дожди при температуре воздуха в +25°. Осадки приведут к похолоданию и в воскресенье дневная температура не поднимется выше +19°.
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