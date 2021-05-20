"ЛУКОЙЛ" установил новое безопасное ограждение в детсаду Кстова Общество

Фото: пресс-служба компании

"ЛУКОЙЛ" установил новое безопасное ограждение в детсаду Кстова. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, 18 мая заместитель генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат парламента Нижегородской области Антон Гребень совместно с начальником управления по работе с федеральными органами власти и общественными организациями ПАО "ЛУКОЙЛ" Юрием Станкевичем посетили детский сад № 26 города Кстово, в котором завершились работы по установке нового ограждения.

Воспитанники детского учреждения подготовили для гостей концертную программу с танцами и стихами, а заведующая детским садом Ирина Культина выразила слова благодарности компании "ЛУКОЙЛ" и лично Антону Гребеню за оказанную помощь в установке ограждения и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Здоровье и безопасность детей в учреждениях образования для нас в приоритете. Постепенно в кстовских детских садах в рамках благотворительной программы компании "ЛУКОЙЛ" меняем старые ограждения на безопасные и качественные новые, которые произведены согласно всем требуемым регламентам", - отметил Антон Гребень.

Благодаря поддержке компании было полностью демонтировано старое ограждение, очищена территория от аварийных деревьев, старых кустарников и установлено новое современное ограждение соответствующее стандартам безопасности.