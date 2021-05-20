"Т Плюс" усилил меры безопасности нижегородцев при проведении плановых работ на теплосетях Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал "Т Плюс" усиливает меры обеспечения безопасности жителей при проведении плановых работ на тепловых сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в первую очередь это касается предупреждения граждан о необходимости соблюдать осторожность и избегать мест проведения плановых локальных гидравлических испытаний (опрессовок) тепловых сетей.

Так, с прошлого года такие места обозначаются предупредительными аншлагами, проводится оповещение о проходящих гидравлических испытаниях по громкоговорителю.

"Звуковое оповещение пешеходов и автомобилистов, броские предупредительные аншлаги, которые выставляются теперь в дни проведения испытаний над крышками люков – показали свою эффективность в течении ремонтной кампании еще прошлого года. При опрессовках могут случаться порывы, поскольку они проводятся именно с целью выявить и устранить ослабленные места системы теплоснабжения до наступления отопительного сезона и тем самым обеспечить надежное теплоснабжение потребителей зимой. Повышенные меры безопасности при проведении опрессовок помогают избежать любых неприятных случайностей", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

В свою очередь энергетики филиала призывают жителей при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия не приближаться к поврежденным объектам и немедленно сообщить: