Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Названы сроки строительства новых линий метро
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
24 мая 2021 12:59  [71] Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заработал в 2020 году 3,2 млн рублей
24 мая 2021 10:25  [220] Депутат Госдумы от Нижегородской области Денис Москвин не будет избираться на новый срок
21 мая 2021 18:54  [2652] Эксперт-мониторинг событий 17-21 мая 2021 года от АНО "Минин-центр"
21 мая 2021 11:26  [477] Делегация ЗС НО принимает участие в форуме бережливых технологий "Lean Персона"
20 мая 2021 15:42  [1167] ЗС НО инициировало изменения в ФЗ о земельных участках, арендованных банкротами
20 мая 2021 14:00  [890] Новая дорога и автобусы, строительство ФОКа: комитеты Думы Дзержинска рассмотрели отчет главы города
20 мая 2021 13:25  [626] Дума Дзержинска рассмотрит вопрос смены полномочий председателя на непостоянную основу
19 мая 2021 20:00  [820] "Нижегородская область сформировала программу, выводящую на новый уровень", - Марат Хуснуллин
19 мая 2021 17:51  [1053] Давид Мелик-Гусейнов задекларировал наибольший доход в правительстве Нижегородской области в 2020 году
19 мая 2021 15:31  [547] "Межпарламентское сотрудничество выходит на новый уровень", - Евгений Люлин
Политика

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заработал в 2020 году 3,2 млн рублей

24 мая 2021 12:59  [71] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев задекларировал в 2020 году доход в размере 3,2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В собственности мэра находится квартира  площадью 98,8 кв.м.

Его супруга заработала в минувшем году 74,5 тысяч рублей.

Она владеет земельным участком площадью 473 кв.м. и садовым домиком на 30,8 кв.м. Также у нее есть доля в квартире площадью 71,3 кв.м.

Напомним, в прошлом году, будучи и.п. главы Нижнего Новгорода, Юрий Шалабаев задекларировал доход за 2019 год в размере 4,95 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Деньги Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Искуситель 26 мая КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph