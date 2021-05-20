Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заработал в 2020 году 3,2 млн рублей Политика

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев задекларировал в 2020 году доход в размере 3,2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В собственности мэра находится квартира площадью 98,8 кв.м.

Его супруга заработала в минувшем году 74,5 тысяч рублей.

Она владеет земельным участком площадью 473 кв.м. и садовым домиком на 30,8 кв.м. Также у нее есть доля в квартире площадью 71,3 кв.м.

Напомним, в прошлом году, будучи и.п. главы Нижнего Новгорода, Юрий Шалабаев задекларировал доход за 2019 год в размере 4,95 млн рублей.