Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заработал в 2020 году 3,2 млн рублей

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев задекларировал в 2020 году доход в размере 3,2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте администрации города.
В собственности мэра находится квартира площадью 98,8 кв.м.
Его супруга заработала в минувшем году 74,5 тысяч рублей.
Она владеет земельным участком площадью 473 кв.м. и садовым домиком на 30,8 кв.м. Также у нее есть доля в квартире площадью 71,3 кв.м.
Напомним, в прошлом году, будучи и.п. главы Нижнего Новгорода, Юрий Шалабаев задекларировал доход за 2019 год в размере 4,95 млн рублей.
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