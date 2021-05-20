Шестнадцать площадок для воркаута установят в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Шестнадцать площадок для воркаута установят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте физической культуры и спорта.

Согласно информации, в настоящее время идет установка площадки на территории школы № 81 в Сормовском районе.

Там, на территории 500 кв.м будут расположены 19 спортивных элементов: рукоходы, турники, брусья и перекладины, скамьи для пресса, тренажеры и баскетбольный щит. Основанием площадки станет травмобезопасное покрытие. Тренажеры рассчитаны не только на школьников, но и на взрослых.

Как рассказали в администрации Сормовского района, для установки воркаута территория школы № 81 выбрана не случайно. На протяжении 12 лет здесь успешно работают профильные спортивно-спасательные классы. Спортивные элементы необходимы учащимся для тренировок.

По словам главы администрации Сормовского района Светланы Горбуновой, это площадка дополнит комплекс воркаут-зоны на территории района. Уже есть площадка на улице Зайцева, 2, а вскоре появится еще одна на территории школы № 76 на Светлоярском поселке.

Всего же к 800-летию Нижнего Новгорода в городе планируется установить 16 спортивных воркаут-площадок. Работы завершаться до 21 августа.