Велоэксперт Маркачёв рассказал, как правильно подготовиться к открытию сезона Спорт

Фото: freepik.com

С приходом весны наступает долгожданное время для любителей велосипедных прогулок. Снег начинает таять, открывая дороги для поездок, а солнце становится теплее. Но чтобы насладиться велосезоном в полной мере, важно правильно подготовиться к его началу, рассказал 360.ru опытный велосипедист Константин Маркачёв.

Техобслуживание

Велосипед, как и автомобиль, требует регулярного технического обслуживания. Перед началом сезона необходимо провести тщательную проверку и настройку транспортного средства. Если велосипед хранился без движения полгода, особенно в неподходящих условиях, его механизмы могли пострадать. Механические тросики могли растянуться или заржаветь, цепь и подшипники нуждаются в смазке, а гидравлическая система — в прокачке. Также стоит проверить работу переключения скоростей и тормозов.

Не обязательно проводить все эти работы самостоятельно. Вы можете обратиться в специализированный велосервис, который есть при многих профильных магазинах. Профессионалы проведут диагностику и приведут ваш велосипед в идеальное состояние.

Если вы покупаете новый велосипед, важно выбрать правильную ростовку, чтобы избежать нагрузки на спину, поясницу, суставы и другие части тела. Неправильно подобранный велосипед может привести к дискомфорту и даже травмам.

Как подготовиться к поездкам

Прогулки на велосипеде — это отличная физическая нагрузка, но она требует постепенного привыкания. Не стоит сразу же пытаться проехать большие расстояния, особенно если зимой вы не занимались спортом. Начните с коротких поездок по парку или вокруг дома, постепенно увеличивая дистанцию.

Ориентируйтесь на свою физическую форму и самочувствие. Если вы чувствуете усталость или боль в суставах, не стоит перегружать организм. Это может привести к травмам. Если подъём в гору кажется вам слишком тяжёлым, можно спешиться и пройти часть пути пешком. Помните, что главное — удовольствие от поездки, а не рекорды.

Для длительных велопоездок необходима общая физическая подготовка. Перед заездом можно сделать небольшую разминку для суставов, принять горячую ванну или использовать специальные кремы и мази для расслабления мышц. Прислушивайтесь к своим ощущениям и не игнорируйте боль. Если вы чувствуете дискомфорт, остановитесь и отдохните.

Подготовка к велопоходам

Для первого велопохода на выходные важно правильно собрать снаряжение. В идеале стоит взять готовый набор, который включает всё необходимое: от одежды и обуви до средств гигиены. Но есть несколько моментов, которые стоит учесть:

Еда : Если вы не планируете ехать в глухие места, где нет магазинов, не берите с собой слишком много еды. Небольшой запас на случай непредвиденных обстоятельств будет достаточным. Запланируйте простой рацион: гречка, тушёнка, рис, макароны и небольшие перекусы.

Вода : Физические нагрузки требуют активного восполнения жидкости. Возьмите с собой достаточное количество воды.

Средства для розжига костра или портативная горелка : В походе может понадобиться приготовить еду или согреться у костра.

Велорюкзак: Лучше всего распределить груз на велосипед и использовать специальный велорюкзак, который крепится на багажник. Если поездка групповая, распределите багаж между всеми участниками.

Следуя этим советам, вы сможете насладиться велосезоном в полной мере и избежать возможных проблем.