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Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с «Газелью» и грузовиком у Починок

08 июля 2026 09:15 Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с Газелью и грузовиком у Починок

Фото: МЧС по Нижегородской области

Вечером 7 июля на трассе «Нижний Новгород — Саратов» в районе Починок произошла смертельная авария. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

При проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге 39-летний водитель автомобиля «Газель» не уступил дорогу автомобилю «Исузу» с прицепом.

В результате столкновения 55-летний пассажир «Газели» скончался на месте до приезда скорой помощи. Еще один пассажир отечественной машины, а также водитель грузовика были госпитализированы в ГБУ СНО «Южная МНЦ».

По уточненным данным регионального управления МЧС, всего в аварии пострадали три человека.

Пожарные подразделения ликвидировали последствия ДТП: сотрудники МЧС отключили аккумуляторы автомобилей и смыли топливо с проезжей части, чтобы предотвратить возможное возгорание.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали после съезда автомобиля в кювет в Воротынском округе.

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Теги:
Госавтоинспекция ДТП МЧС
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