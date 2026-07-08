Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с «Газелью» и грузовиком у Починок Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Вечером 7 июля на трассе «Нижний Новгород — Саратов» в районе Починок произошла смертельная авария. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

При проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге 39-летний водитель автомобиля «Газель» не уступил дорогу автомобилю «Исузу» с прицепом.

В результате столкновения 55-летний пассажир «Газели» скончался на месте до приезда скорой помощи. Еще один пассажир отечественной машины, а также водитель грузовика были госпитализированы в ГБУ СНО «Южная МНЦ».

По уточненным данным регионального управления МЧС, всего в аварии пострадали три человека.

Пожарные подразделения ликвидировали последствия ДТП: сотрудники МЧС отключили аккумуляторы автомобилей и смыли топливо с проезжей части, чтобы предотвратить возможное возгорание.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали после съезда автомобиля в кювет в Воротынском округе.