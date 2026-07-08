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Бастрыкин заинтересовался отравлением детей на эко-сборах под Перевозом

08 июля 2026 10:16 Происшествия
Бастрыкин заинтересовался отравлением детей на эко-сборах под Перевозом

Фото: пресс-служба СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о расследовании уголовного дела после ухудшения самочувствия детей на профильных образовательных сборах в Перевозском районе. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Напомним, смена экологических сборов была завершена досрочно после массовых жалоб подростков на самочувствие. Ночью после ужина дети начали жаловаться на боли в животе, рвоту, диарею, головокружение и повышение температуры. Часть из них доставили в инфекционное отделение, к лагерю вызывали скорую помощь.

Родители сообщали о большом числе заболевших и предполагали, что причиной мог стать ужин, а также возможные нарушения санитарных норм и условий проживания. По их словам, дети видели в лагере насекомых и грызунов.

Официально причиной закрытия смены называли аварию на теплотрассе и отсутствие горячей воды. В лагере заявляли, что за медицинской помощью обратились лишь несколько детей с легким недомоганием, а ухудшение состояния могло быть связано с жаркой погодой.

Проверку также проводит Роспотребнадзор. Ситуация находится на контроле регионального министерства образования.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ. По данным СК, всем несовершеннолетним, обратившимся за медицинской помощью, она была оказана в полном объеме. Угрозы их жизни и здоровью нет.

В центральный аппарат ведомства направят информацию о ходе следствия и установленных обстоятельствах. Бастрыкин дал соответствующее поручение руководителю регионального управления СК Айрату Ахметшину.

Ранее сообщалось, что Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании обстоятельств отравления посетителей кафе в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Александр Бастрыкин Отравление СК
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