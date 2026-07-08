Ребенка ударило током из‑за оборванного после урагана провода в Ворсме Происшествия

Фото: Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры»

Ребенок получил удар током после соприкосновения с оборванным проводом, который провис во время урагана в Ворсме. Об этом очевидцы произошедшего рассказали в социальных сетях.

По словам местных жителей, оборвавшийся кабель несколько дней висел вдоль дороги после непогоды. Ребенок схватился за провод рукой, после чего его ударило током.

Пострадавшего доставили в больницу. Информация о состоянии несовершеннолетнего пока не уточняется.

Ранее мы сообщали о том, что девочка погибла во время урагана в Арзамасском округе.