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Происшествия

Ребенка ударило током из‑за оборванного после урагана провода в Ворсме

08 июля 2026 10:00 Происшествия
Ребенка ударило током из‑за оборванного после урагана провода в Ворсме

Фото: Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры»

Ребенок получил удар током после соприкосновения с оборванным проводом, который провис во время урагана в Ворсме. Об этом очевидцы произошедшего рассказали в социальных сетях.

По словам местных жителей, оборвавшийся кабель несколько дней висел вдоль дороги после непогоды. Ребенок схватился за провод рукой, после чего его ударило током.

Пострадавшего доставили в больницу. Информация о состоянии несовершеннолетнего пока не уточняется.

Ранее мы сообщали о том, что девочка погибла во время урагана в Арзамасском округе.

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Теги:
Ворсма Дети Происшествия
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