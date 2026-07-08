Ребенка ударило током из‑за оборванного после урагана провода в Ворсме

Фото:
Ребенок получил удар током после соприкосновения с оборванным проводом, который провис во время урагана в Ворсме. Об этом очевидцы произошедшего рассказали в социальных сетях.
По словам местных жителей, оборвавшийся кабель несколько дней висел вдоль дороги после непогоды. Ребенок схватился за провод рукой, после чего его ударило током.
Пострадавшего доставили в больницу. Информация о состоянии несовершеннолетнего пока не уточняется.
Ранее мы сообщали о том, что девочка погибла во время урагана в Арзамасском округе.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+