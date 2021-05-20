Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
25 мая 2021 12:12  [33] Более 50 иностранных студентов приняли участие в фестивале "Арзамасский гусь"
24 мая 2021 18:10  [1108] Июньский спецвыпуск исторического журнала "Дилетант" посвящен Нижнему Новгороду
24 мая 2021 14:03  [591] Александр Феклистов, Мария Аронова и Даниил Спиваковский сыграют на нижегородской сцене в комедии "Искуситель"
24 мая 2021 12:39  [536] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 24 по 30 мая 2021 года
21 мая 2021 14:46  [1056] Автокинотеатр будет работать в Нижнем Новгороде этой осенью
21 мая 2021 11:11  [794] "Такого Сахаровского фестиваля не было еще никогда", - Ольга Томина
20 мая 2021 21:20  [2072] Портрет Мстислава Ростроповича из 42 тысяч модулей установили в нижегородской филармонии
20 мая 2021 20:39  [1139] "Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
19 мая 2021 19:11  [1340] Создание портрета с изображением Максима Горького на многоэтажке завершилось в Нижнем Новгороде
19 мая 2021 16:41  [619] Памятник создателю "Толкового словаря" Владимиру Далю установят в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Более 50 иностранных студентов приняли участие в фестивале "Арзамасский гусь"

25 мая 2021 12:12  [33] Культура и отдых
V фестиваль кулинарного искусства Арзамасский гусь (архив)

V фестиваль кулинарного искусства Арзамасский гусь (архив)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 50 иностранных студентов приняли участие в фестивале "Арзамасский гусь". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, мероприятие прошло 22 мая на территории пансионата "Морозовский" в Арзамасском районе.

Главным событием гастрономической программы фестиваля стало проведение "Кулинарного театра" - серии профессиональных мастер-классов, которые провели шеф-повара из Нижнего Новгорода, Кирова, Костромы, Владимира, Рязани и Тулы. Они не только готовили, но и рассказывали об истории создания блюд, продуктах и технологиях. Площадку посетили порядка 300 человек.

А на "Кулинарном шоу" было приготовлено 9 шоу-блюд. За сытость гостей отвечали лучшие шеф-повара Нижнего Новгорода. Иван Кузнецов приготовил полбу с мясом лосем и корнем сельдерея, Дмитрий Степанов - пиццу на углях. Также было приготовлено 30 литров кальи из сома, 30 кг сливочного гречотто с морепродуктами, перлотто со свиными ребрами и огромная паэлья по-русски.

Особенным в этом году стал конкурс барбекю. В нем приняли участие по 6 команд поваров-любителей и профессиональных поваров. Кулинарная битва среди любителей завершилась победой Владимира Гнездова и Ольги Сомовой из Городца, в профессиональном туре победила команда ресторана "Ле Гриль" из Нижнего Новгорода.

Однако самый большой интерес вызвало внеконкурсное выступление пяти команд иностранных студентов нижегородских вузов. Представители Китая, Турции и Афганистана на гриле готовили национальные блюда из мяса.

В этом году "Арзамасский гусь" приобрел международный статус: в фестивале приняли участие более 50 иностранных студентов – представителей 20 стран. Кроме уже упомянутого конкурса барбекю, студенты показали свое творчество на главной сцене.

Там же выступили фольклорные коллективы из Нижегородской области, кавер-группа "Каштаны iz Berlina", Майя Балашова, Эвелина Блёданс, заслуженный артист России Валерий Сёмин и специальные гости - группа IOWA.
Фестиваль завершился традиционным спуском на воды Морозовского озера главного символа мероприятия — арзамасского гуся и салютом.

"Десять лет назад была робкая попытка, а сегодня – это огромный фестиваль, которого все ждут. Здесь собирается огромное количество людей, любящих нашу родную землю, традиции, историю. Конкурсы, песни, танцы, ремесла, и все это на одной отличной площадке - что может быть лучше и краше", - сказал глава нижегородского парламента Евгений Люлин, комментируя мероприятие.

Председатель Гордумы, председатель совета директоров АО" Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" Олег Лавричев в свою очередь отметил, что "фестиваль наполняется всё большим содержанием – здесь представлены ремесла нижегородчины, кухни малых народностей, населяющих арзамасский край, разнообразная культурная программа".

Директор АПЗ Андрей Капустин сказал, что в том году фестиваль не состоялся из-за коронавирусных ограничений.

"Сегодня мы впервые встречаемся после долгого перерыва, связанного с пандемией, все уже соскучились по таким мероприятиям. Я вижу много счастливых лиц", - отметил он.

Напомним, что кулинарный фестиваль "Арзамасский гусь" проводится по инициативе АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" и за годы существования стал престижной гастрономической площадкой для профессиональных поваров и одним из любимых праздников для гостей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПЗ Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Искуситель 26 мая КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph