Более 50 иностранных студентов приняли участие в фестивале "Арзамасский гусь" Культура и отдых

V фестиваль кулинарного искусства Арзамасский гусь (архив) Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 50 иностранных студентов приняли участие в фестивале "Арзамасский гусь". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, мероприятие прошло 22 мая на территории пансионата "Морозовский" в Арзамасском районе.

Главным событием гастрономической программы фестиваля стало проведение "Кулинарного театра" - серии профессиональных мастер-классов, которые провели шеф-повара из Нижнего Новгорода, Кирова, Костромы, Владимира, Рязани и Тулы. Они не только готовили, но и рассказывали об истории создания блюд, продуктах и технологиях. Площадку посетили порядка 300 человек.

А на "Кулинарном шоу" было приготовлено 9 шоу-блюд. За сытость гостей отвечали лучшие шеф-повара Нижнего Новгорода. Иван Кузнецов приготовил полбу с мясом лосем и корнем сельдерея, Дмитрий Степанов - пиццу на углях. Также было приготовлено 30 литров кальи из сома, 30 кг сливочного гречотто с морепродуктами, перлотто со свиными ребрами и огромная паэлья по-русски.

Особенным в этом году стал конкурс барбекю. В нем приняли участие по 6 команд поваров-любителей и профессиональных поваров. Кулинарная битва среди любителей завершилась победой Владимира Гнездова и Ольги Сомовой из Городца, в профессиональном туре победила команда ресторана "Ле Гриль" из Нижнего Новгорода.

Однако самый большой интерес вызвало внеконкурсное выступление пяти команд иностранных студентов нижегородских вузов. Представители Китая, Турции и Афганистана на гриле готовили национальные блюда из мяса.

В этом году "Арзамасский гусь" приобрел международный статус: в фестивале приняли участие более 50 иностранных студентов – представителей 20 стран. Кроме уже упомянутого конкурса барбекю, студенты показали свое творчество на главной сцене.

Там же выступили фольклорные коллективы из Нижегородской области, кавер-группа "Каштаны iz Berlina", Майя Балашова, Эвелина Блёданс, заслуженный артист России Валерий Сёмин и специальные гости - группа IOWA.

Фестиваль завершился традиционным спуском на воды Морозовского озера главного символа мероприятия — арзамасского гуся и салютом.

"Десять лет назад была робкая попытка, а сегодня – это огромный фестиваль, которого все ждут. Здесь собирается огромное количество людей, любящих нашу родную землю, традиции, историю. Конкурсы, песни, танцы, ремесла, и все это на одной отличной площадке - что может быть лучше и краше", - сказал глава нижегородского парламента Евгений Люлин, комментируя мероприятие.

Председатель Гордумы, председатель совета директоров АО" Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" Олег Лавричев в свою очередь отметил, что "фестиваль наполняется всё большим содержанием – здесь представлены ремесла нижегородчины, кухни малых народностей, населяющих арзамасский край, разнообразная культурная программа".

Директор АПЗ Андрей Капустин сказал, что в том году фестиваль не состоялся из-за коронавирусных ограничений.

"Сегодня мы впервые встречаемся после долгого перерыва, связанного с пандемией, все уже соскучились по таким мероприятиям. Я вижу много счастливых лиц", - отметил он.

Напомним, что кулинарный фестиваль "Арзамасский гусь" проводится по инициативе АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" и за годы существования стал престижной гастрономической площадкой для профессиональных поваров и одним из любимых праздников для гостей.