Законопроект о "приземлении" иностранных IT-компаний внесен в Госдуму Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Законопроект о "приземлении" иностранных IT-компаний внесен в Госдуму. Об этом член комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин написал на своей странице в соцсети.

По его словам, официальные представительства крупных IT-гигантов должны будут в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории РФ.

"Проще говоря, мы хотим обязать крупные зарубежные интернет-компании открывать у нас официальные представительства или филиалы", - написал Антон Горелкин.

Законодательная инициатива призвана обеспечить равные условия исполнения законодательства для российских и зарубежных игроков отечественного цифрового рынка.

Важным аспектом является обеспечение цифровых прав россиян – сейчас гражданам сложно защитить их в российском суде в случае нарушения (блокировки аккаунтов и т.д.). Создание иностранными ИТ-компаниями российских юридических лиц позволит решить эту проблему.

28 мая профильный комитет Госдумы рассмотрит законопроект об условиях работы IT-гигантов в России. Также для участия в комитете приглашения были отправлены всем IT-гигантам, потенциально подпадающим под требование законопроекта (ежедневная интернет-аудитория в РФ более 500 тысяч пользователей).

Пока в перечне потенциально "приземляющихся" 20 ресурсов: