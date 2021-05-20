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Бизнес

Банк "Открытие": высокая стоимость стали оказывает давление на спрос

25 мая 2021 16:53  [294] Бизнес

Металлоторговые компании России увеличивают цены на стальную продукцию на внутреннем рынке, однако некоторые трейдеры отмечают ослабление уровня и качества спроса из-за слишком высокой стоимости проката. Об этом заявил управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" Даниил Каримов.

Как отмечает пресс-служба компании, стоимость горячекатаного рулона (г/к рулон) в порту Черного моря выросла за прошедшие 2 недели на 2,5%, и по предварительным данным продолжит увеличиваться далее, с задержкой реагируя на рост цен в Европе. Так, ArcelorMittal 20 мая вновь увеличила цены на плоский прокат в Западной Европе. Котировки г/к рулона выросли на €50/т до €1 150/т ($1 403/т) EXW к концу прошлой недели.

При этом в Китае зафиксировано существенное снижение цен на фоне заявления Правительства об усилении контроля над рынком сырьевых товаров. По данным аналитического агентства Antaike, цены снизились относительно исторического максимума, достигнутого 12 мая 2021 г., на г/к рулон – на 15%, на арматуру – на 14%, котировки железной руды на биржах упали на 19%.

23 мая ключевые регуляторы китайского промышленного сектора провели совещание с крупнейшими сырьевыми компаниями, где рекомендовали им избегать необоснованного завышения цен и манипуляции на рынке. По мнению регуляторов, несмотря на рост цен во всем мире, нормальные условия торговли внутри Китая нарушены, в том числе компании манипулируют ценами за счет сдерживания продаж и накопления запасов.

Высокие цены на сталь в мире придали значительные стимулы к росту предложения металла. По данным WSA, мировой выпуск стали в апреле 2021 г. вырос на 23% г/г и 3,5% м/м до 169,5 млн т. Существенный рост выпуска в Китае, России и Бразилии полностью компенсировал спад предложения в Индии и ЕС, вызванный коронавирусными ограничениями. Объявленные расширения производственных мощностей и запуски ранее остановленных предприятий в США и Индии приведут к дальнейшему росту предложения стали, что должно обеспечить снижение цен на стальной прокат в ключевых регионах мира.

СПРАВКА:
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка.

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Теги:
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