Улицу Минина отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Улицу Минина отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом стало известно в ходе заседания Думы Нижнего Новгорода 26 мая 2021 года.

Как сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, на ремонт улицы Минина от площади Минина до площади Сенной будет выделен межбюджетный трансферт в размере 105 млн 408 тысяч рублей.

Работы будут проводиться в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Юрий Мочалкин пояснил, что 97,1 млн рублей собственных средств бюджета города, ранее предусмотренных на эти цели, будут направлены на содержание дорог.