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Тридцати нижегородцам будет присвоено звание Почетного ветерана

26 мая 2021 14:17  [3] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода одобрили кандидатуры 30 нижегородцев, которым будет присвоено звание "Почетный ветеран города Нижнего Новгорода". Такое решение было принято на заседании 26 мая 2021 года.

Согласно положению о присвоении звания, основанием для этого являются либо общий трудовой стаж не менее 35 лет, либо не менее 20 лет военной службы или службы в правоохранительных органах, а также стаж общественной работы в ветеранских объединениях города не менее 10 лет.

Как рассказала секретарь комитета по присвоению звания Ирина Пугаева, ходатайства поступили от администраций всех районов города пропорционально численности их населения.

По четыре кандидата предложили администрации Автозаводского, Канавинского и Сормовского районов, по три – Нижегородского, Советского, Приокского, Московского и Ленинского районов. Кроме того, по одной кандидатуре представили администрация Нижнего Новгорода, прокуратура Нижегородской области и ГУ МВД по Нижегородской области.

Кандидатуры были утверждены на заседании комитета по присвоению звания 18 мая 2021 года.

Из тридцати представленных к награждению звание "Ветеран труда" имеет 21 человек, "Ветеран вооруженных сил" – четыре человека, "Ветеран государственной службы" – три человека. Кроме того, три человека являются воинами-интернационалистами. 17 из представленных нижегородцев имеют звания Почетный или Заслуженный работник в своей профессиональной сфере.

Звание "Почетный ветеран города Нижнего Новгорода" будет присвоено:

- Абдюшеву Марату Мазитовичу,
- Агафонову Юрию Ивановичу,
- Антоневичу Виталию Евстафьевичу,
- Арбузовой Наталье Николаевне,
- Бовкун Александре Дмитриевне,
- Богданову Маскуту Захариевичу,
- Бухалову Юрию Сергеевичу,
- Голубеву Юрию Борисовичу,
- Егоровой Вере Анатольевне,
- Ермаковой Антонине Федоровне,
- Зайцевой Фаине Григорьевне,
- Иванову Аркадию Васильевичу,
- Иванову Юрию Николаевичу,
- Кирееву Владимиру Николаевичу,
- Корюкову Валерию Васильевичу,
- Кузьменко Александру Павловичу,
- Культяпову Николаю Александровичу,
- Лобовой Людмиле Александровне,
- Маргулец Ларисе Максимовне,
- Новоселовой Галине Васильевне,
- Петрунину Виталию Владимировичу,
- Прохоровой Валентину Ивановне,
- Пужаку Вадиму Андреевич,
- Редкодубскому Александру Яковлевичу,
- Репину Федору Федоровичу,
- Серанову Борису Александровичу,
- Татарченко Алевтине Федоровне,
- Толстовой Надежде Николаевне,
- Федотову Александру Ивановичу,
- Халину Алексею Алексеевичу.

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