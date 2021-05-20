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Происшествия

Полиция и ДПС несут службу в ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде

26 мая 2021 14:37  [294] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Полиция и ДПС несут службу в ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По словам собеседника агентства, такие меры приняты для недопущения конфликтных ситуаций между посетителями УВМ и жителями находящегося рядом жилого комплекса.

В ведомстве отметили, что причиной большого наплыва иностранных граждан в УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области является необходимость оформления до 16 июня 2021 года мигрантами разрешительных документов – патентов на право осуществления трудовой деятельности на территории страны.

"Если установленный порядок оформления документов не будет соблюден, пребывание мигрантов на территории России будет в дальнейшем незаконным. Однако, основная масса иностранцев отложила решение этого вопроса и предпочла заняться им в последние недели своего легального пребывания в России", - говорится в сообщении МВД.

В заключение в ведомстве отметили, что выдача готовых документов мигрантам осуществляется с 06:00 утра до позднего вечера. В день документы выдают более 320 иностранным гражданам.

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Теги:
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