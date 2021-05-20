"Рассчитываем получить весомую господдержку в реализации программ развития Дзержинска", - Евгений Люлин Общество

Фото: пресс-служба парламента

Председатель Законодательного cобрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил с рабочим визитом город Дзержинск. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно информации, в рамках мероприятия спикер регионального парламента встретился с руководителями организаций, подведомственных департаменту культуры, спорта, молодежной и социальной политики города.

Мероприятие прошло в Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской. Один из вопросов был связан нехваткой кадров в отрасли культуры. В частности, директор МБУК "Дзержинский театр кукол" Галина Демахина пояснила, что на приток специалистов влияет, в первую очередь, наличие жилья, однако этот вопрос остается актуальным и открытым.

Евгений Люлин отметил, что в настоящее время в Нижегородской области реализуется подпрограмма "Улучшение жилищных условий специалистов" государственной программы "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области", основной задачей которой является обеспечение доступным и качественным жильем специалистов посредством предоставления им мер социальной поддержки в размере 1 млн рублей на приобретение или строительство жилого помещения.

"Надо активно включаться в данную программу. Она работает, и уже сегодня мы можем видеть ее реализацию. Так, в Дзержинске в рамках данной государственной программы по результатам конкурсного отбора социальную поддержку получили 4 молодых специалиста учреждений сферы культуры", - отметил Евгений Люлин.

Кроме того, в ходе диалога была озвучена проблема, связанная с модернизацией инфраструктуры молодежных центров. Евгений Люлин отметил, что в настоящий момент учреждения молодежной политики нуждаются в ремонте зданий и помещений, а также в обновлении материально-технической базы. Эффективным решением вопроса модернизации инфраструктуры может стать областная целевая программа (либо адресная инвестиционная программа), направленная на развитие молодежных центров. Средства, выделенные в рамках программы, могли бы распределяться путем проведения конкурса среди муниципальных образований Нижегородской области.

Следующий вопрос касался развития футбола в Дзержинске. Евгений Люлин напомнил, что в этом году было принято решение возродить профессиональный футбольный клуб "Химик". В предстоящем сезоне планируется, что футбольная команда Дзержинска вновь будет среди участников профессиональной футбольной лиги.

Немаловажная тема, которая прозвучала в ходе диалога, касалась организации доступной среды в учреждениях культуры, спорта и молодежных центрах.

"К сожалению, далеко не все объекты культуры и спорта специально оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Многие объекты попросту не доступны для этой категории граждан. Мне хотелось бы, чтобы и библиотеки, и театры были адаптированы и для колясочников, и для слабовидящих жителей города. Сегодня на встрече с Евгением Люлиным мной была озвучена эта тема. В частности, речь шла о модернизации одной из библиотек Дзержинска. Мы просили создать здесь условия для людей с ограниченными возможностями. Евгений Люлин поддержал нашу инициативу и согласился подключиться к решению этого вопроса", - рассказала по итогам встречи директор МБУ "Централизованная библиотечная система" Дзержинска Людмила Кемайкина.

"Встреча достаточно содержательная. От людей поступило много разных вопросов. Но я выделил бы две проблемы, которые явно выделялись в состоявшемся диалоге. Это дефицит кадров и изношенность объектов культуры и спорта. Часть этих проблем можно решить, активно участвуя в федеральных и региональных программах, нацеленных на решение этих задач. Кроме того, сейчас активно обсуждается "Программа -100". Это проект, который должен изменить облик Дзержинска. И в нем обязательно надо участвовать, предлагать свои инициативы. Мы надеемся на привлечение серьезных федеральных и областных средств к этой программе. Благодаря финансированию будут решаться многие задачи. И это не только отремонтированные школы и дороги, но и важнейшие объекты культуры, спорта, молодежного и детского досуга. Сто лет Дзержинску - это серьезная дата, поэтому мы рассчитываем получить весомую господдержку в реализации программ его развития", - подчеркнул Евгений Люлин.