Врач-кардиолог из Семашко рассказала о последствиях отсутствия прививки от коронавируса Общество

"Эта инфекция касается практически всего организма. Поражается, в частности, сердечно-сосудистая система", - пояснила врач-кардиолог Нижегородской областной клинической больницы им. Семашко Наталья Боровкова.

"Очень часто мы встречаем миокардиты. Я могу сказать, что происходит обострение сердечно-сосудистых заболеваний на фоне коронавирусной инфекции", - добавила она.

"Прививка - это очень важно сейчас. Люди, которые не привились, обязательно должны пройти вакцинацию. По сути, это дело государственной важности", - подытожила медицинский специалист.