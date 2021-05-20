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Врач-кардиолог из Семашко рассказала о последствиях отсутствия прививки от коронавируса

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"Эта инфекция касается практически всего организма. Поражается, в частности, сердечно-сосудистая система", - пояснила врач-кардиолог Нижегородской областной клинической больницы им. Семашко Наталья Боровкова.

"Очень часто мы встречаем миокардиты. Я могу сказать, что происходит обострение сердечно-сосудистых заболеваний на фоне коронавирусной инфекции", - добавила она.

"Прививка - это очень важно сейчас. Люди, которые не привились, обязательно должны пройти вакцинацию. По сути, это дело государственной важности", - подытожила медицинский специалист.

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус Мнения
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