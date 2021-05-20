Олег Лавричев
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Председатель Гордумы, председатель совета директоров АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" Олег Лавричев награжден золотой медалью "Благотворитель земли Нижегородской". Об этом сообщили в Гордуме.
Согласно информации, 27 мая награду Олегу Лавричеву вручили губернатор Глеб Никитин и председатель Законодательного собрания Евгений Люлин на заседании парламента.
Отмечается, что этот знак отличия присуждают за многолетнюю благотворительную деятельность и большой благотворительный вклад в развитие и поддержание функционирования государственных и муниципальных объектов и учреждений социально-культурного назначения.
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