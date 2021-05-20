ЗС НО и дума Нижнего Новгорода станут укреплять сотрудничество Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Соглашение о сотрудничестве между Законодательным собранием Нижегородской области и думой Нижний Новгород подписано 27 мая на заседании регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

Документ подписан председателем Законодательного собрания Евгением Люлиным и председателем думы Олегом Лавричевым. Целью подписания стало расширение и укрепление межпарламентских связей для обеспечения продуктивного сотрудничества органов власти города и области.

Соглашение подразумевает обмен опытом по вопросам законотворческой деятельности, мониторинга правоприменения законов области, реализации на территории Нижнего Новгорода национальных проектов, государственных и муниципальных программ. Кроме того, стороны обязуются содействовать развитию молодежного парламентаризма.

Согласно документу, Законодательное собрание будет приглашать представителей думы на заседания регионального парламента и его комитетов, для участия в рабочих группах, комиссиях по подготовке или доработке проектов законов Нижегородской области, в том числе при проведении их мониторинга. Городская дума в свою очередь будет приглашать депутатов Законодательного собрания на заседания думы, комиссий для участия в работе с правом совещательного голоса. То же будет касаться и взаимодействия Молодежного парламента Законодательного собрания с Молодежной палатой при Гордуме.

Соглашение вступает в силу со дня его подписания.

"Мы подписали соглашение о сотрудничестве с городской думой в новой редакции в связи с расширением круга вопросов по реализации на территории Нижнего Новгорода национальных проектов, государственных и муниципальных программ. Это особенно важно в год 800-летия Нижнего Новгорода. В соглашении особо регламентируются отношения наших молодежных организаций, поскольку развитие молодежной политики – одно из самых приоритетных направлений и для города, и для области. Взаимодействие Молодежного парламента и Молодежной палаты необходимо, чтобы их члены на практике учились принимать совместные решения и продолжали наши добрые традиции по обмену опытом, мнениями и инициативами для дальнейшей продуктивной работы в законотворческой сфере", - рассказал Евгений Люлин.

"Подписание соглашения будет способствовать расширению и укреплению межпарламентских связей и развитию сотрудничества в нормотворческой деятельности как на уровне городской думы и Законодательного собрания в целом, так и на уровне депутатов, профильных комитетов и комиссий. Городская дума рассчитывает на методическую помощь Законодательного собрания в подготовке законодательных инициатив до их внесения в региональный парламент. Это будет способствовать ускорению их прохождения и принятию максимально эффективно работающих на благо нижегородцев нормативных правовых актов", - прокомментировал Олег Лавричев.