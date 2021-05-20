"Добро и добросовестный труд всегда должны вознаграждаться", - Евгений Люлин Общество

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Торжественная церемония награждения региональных благотворителей состоялась 27 мая в Законодательном собрании Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, медали "Благотворитель земли Нижегородской" и Почетные дипломы "Благотворителю" за многолетнюю благотворительную деятельность на территории региона и большой благотворительный вклад в развитие и поддержание функционирования государственных и муниципальных учреждений социально-культурного назначения вручили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

Золотой медалью "Благотворитель земли Нижегородской" награждены председатель совета директоров АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина", председатель думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев и учредитель ООО "Рось" Ковернинского района Сергей Борякин.

Медали второй степени (серебряной) удостоены генеральный директор ООО "Автомобили Баварии" (Нижний Новгород), депутат Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Колыванов и генеральный директор ООО "СТРОЙ-ТРЕЙД" Кстовского района Александр Кузнецов.

Бронзовой медалью отмечены генеральный директор ООО "Финансовая группа" (Нижний Новгород), депутат Законодательного собрания Леонид Гойхман, председатель попечительского совета Благотворительного фонда поддержки семьи, защиты детства, материнства и отцовства "ОМК-Участие" (Москва) Ирина Седых и индивидуальный предприниматель (Нижний Новгород) Николай Толкачев.

За активную благотворительную деятельность Почетным дипломом "Благотворителю" также награждены директор ООО "Медвежья поляна" Большемурашкинского района Александр Ростов, ООО "Связист" Кстовского района в лице генерального директора Сергея Лебедева.

Кроме того, председателю сельскохозяйственного производственного кооператива ордена Трудового Красного Знамени колхоза имени Куйбышева Городецкого района Евгению Кочетову и генеральному директору АО "Ильино-Заборское", председателю совета депутатов Семеновского г.о. Алексею Степанову были вручены Почетные грамоты Нижегородской области за достижение высоких показателей в работе и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области.

"Сегодня медалями, дипломами и грамотами были награждены действительно выдающиеся люди - самоотверженные, бескорыстные, трудолюбивые. Думаю, что их деятельность обязательно должна отмечаться в рамках подобных торжественных церемоний, потому что добро и добросовестный труд всегда должны вознаграждаться", - сказал Евгений Люлин.