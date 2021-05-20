Председатель думы Дзержинска Виктория Николаева с 1 июня сменит полномочия на непостоянную основу Политика

Виктория Николаева Фото: пресс-служба думы Дзержинска

Председатель думы Дзержинска Виктория Николаева с 1 июня 2021 года будет возглавлять представительный орган власти на непостоянной основе, то есть без заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Соответствующее решение об изменении основы осуществления полномочий председателем городской думы принял депутатский корпус на сегодняшнем заседании.

Напомним, что заявление от Виктории Николаевой с инициативой об изменении основы осуществления своих полномочий с постоянной на непостоянную, поступило в Гордуму 13 мая.