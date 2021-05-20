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Политика

Депутаты думы Дзержинска приняли отчет главы и администрации города за 2020 год

27 мая 2021 18:32  [134] Политика

Фото: пресс-служба думы Дзержинска

Депутаты думы Дзержинска приняли отчет главы и администрации города за 2020 год. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

В пресс-службе добавили, что за принятие решения по отчету главы города депутатский корпус проголосовал единогласно.

"Отчет рассмотрели подробно на комитетах и на заседании фракции. Согласились с тем, что работа администрации в 2020 году выполнялась хорошо, несмотря на все трудности. Хочется заострить внимание на комплексном благоустройстве нашего города, благоустройстве дворовых территорий и общественных пространств. Хочется, чтобы в дальнейшем эта планка не снижалась", - прокомментировал руководитель депутатской группы "Единая Россия" в Гордуме Александр Парамонов.

"Члены нашей депутатской группы приняли решение проголосовать "за" отчет консолидировано, поскольку положительные изменения в жизни города видны и отмечаются и депутатами, и жителями города. Это благоустройство, строительство новой школы, участие практически во всех областных и федеральных программах, благодаря чему удается получить средства на развитие. Это приветствуется всеми жителями города, и мы не можем это не поддержать", - сказал руководитель депутатской фракции КПРФ в городской Думе Александр Терентьев.

Отчет принят без оценки, так как период исполнения полномочий руководителя Дзержинска в прошлом году составил менее 12 месяцев.

Иван Носков избран главой города повторно 7 декабря 2020 года. Как отмечается в отчете, приоритетной задачей администрации города в 2020 году являлось участие в национальных проектах. В Дзержинске их реализовывалось четыре: "Образование", "Культура", "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные дороги", а также одна национальная программа, "Цифровая экономика".

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Теги:
Городская дума Дзержинск
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