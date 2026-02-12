Владимир Путин наградил Андрея Гнеушева Орденом Дружбы Политика

Фото: Максим Герасимов

Президент России Владимир Путин наградил заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева Орденом Дружбы. Указ от 11 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.

Награда присуждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.



Напомним, Андрей Гнеушев занимает пост заместителя губернатора Нижегородской области с декабря 2018 года.

