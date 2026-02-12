На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Политика

Владимир Путин наградил Андрея Гнеушева Орденом Дружбы

12 февраля 2026 09:30 Политика
Владимир Путин наградил Андрея Гнеушева Орденом Дружбы

Фото: Максим Герасимов

Президент России Владимир Путин наградил заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева Орденом Дружбы. Указ от 11 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.

Награда присуждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.  
  
Напомним, Андрей Гнеушев занимает пост заместителя губернатора Нижегородской области с декабря 2018 года. 

Ранее сообщалось, что ученый из Сарова получил премию президента в области науки. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Андрей Гнеушев Владимир Путин Награды
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных