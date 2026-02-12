Владимир Путин наградил Андрея Гнеушева Орденом Дружбы

Фото:
Президент России Владимир Путин наградил заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева Орденом Дружбы. Указ от 11 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.
Награда присуждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Напомним, Андрей Гнеушев занимает пост заместителя губернатора Нижегородской области с декабря 2018 года.
Ранее сообщалось, что ученый из Сарова получил премию президента в области науки.
