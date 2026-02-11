"Запасаемся попкорном": Евгений Люлин — о конфликте Макрона и Трампа

Фото:
Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал конфликт между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой США Дональдом Трампом.
Напомним, Макрон обвинил Трампа в презрении к европейцам и стремлении к распаду Евросоюза.
Люлин отметил, что европейские страны на протяжении десятилетий сами передавали ключевые решения в руки США, поддерживая их политический курс.
"Десятилетиями кивали и поддакивали. Вместе опускали железный занавес. Потом по команде ломали Берлинскую стену. А сейчас вдруг обнаружили, что ими вертят как хотят", - написал спикер в своем Telegram-канале.
В качестве примера он привел случай, произошедший прошлой осенью в Нью-Йорке, когда, по его словам, полицейский остановил кортеж Макрона, ожидая проезда Трампа.
Спикер регионального парламента подчеркнул, что подобную ситуацию трудно представить в отношении руководителей Китая или России.
"Европа трещит по швам. Так они и НАТО скоро развалят. Запасаемся попкорном", - заключил он.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород сохраняет связи с городами-побратимами из недружественных стран.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+