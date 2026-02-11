"Запасаемся попкорном": Евгений Люлин — о конфликте Макрона и Трампа Политика

Фото: Кира Мишина

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал конфликт между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой США Дональдом Трампом.

Напомним, Макрон обвинил Трампа в презрении к европейцам и стремлении к распаду Евросоюза.

Люлин отметил, что европейские страны на протяжении десятилетий сами передавали ключевые решения в руки США, поддерживая их политический курс.

"Десятилетиями кивали и поддакивали. Вместе опускали железный занавес. Потом по команде ломали Берлинскую стену. А сейчас вдруг обнаружили, что ими вертят как хотят", - написал спикер в своем Telegram-канале.

В качестве примера он привел случай, произошедший прошлой осенью в Нью-Йорке, когда, по его словам, полицейский остановил кортеж Макрона, ожидая проезда Трампа.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что подобную ситуацию трудно представить в отношении руководителей Китая или России.

"Европа трещит по швам. Так они и НАТО скоро развалят. Запасаемся попкорном", - заключил он.

