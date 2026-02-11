Глеб Никитин встретился с переехавшими в Москву нижегородцами Политика

Фото: пресс-служба КУПНО

10 февраля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Москве встретился с участниками проекта "Лидеры Нижегородской области. Трек "Москва"" и поздравил их с началом обучения.

Глава региона напомнил, что именно в Нижнем Новгороде было сформировано народное ополчение под руководством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, объединившее представителей разных народов и сословий ради защиты столицы и свободы страны. По его словам, в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным, особенно важно сохранять традиции преемственности поколений и взаимопомощи между земляками независимо от места проживания.

"Наша общая цель сегодня – сплочение нижегородцев, переехавших в столичный регион, в сильное сообщество, основанное на любви к своей малой родине, а также укрепление духовных связей с родным краем, продвижение Нижнего Новгорода как бренда по всей стране", – отметил Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что участники проекта получили реальную возможность внести вклад в развитие региона, а правительство области готово поддерживать перспективных лидеров и создавать условия для их самореализации.

В ходе встречи губернатор ответил на вопросы участников. Их интересовали развитие туризма и транспортной системы региона, меры по снижению интеллектуальной миграции и сохранению талантов, а также продвижение Нижнего Новгорода как IT-столицы.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов, и.о. министра кадровой политики региона Елена Амосова, а также ректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области Роман Марков. Модератором выступила руководитель проекта, проректор КУПНО Мария Самоделкина.

По словам Романа Маркова, регион первым среди субъектов страны запустил подобный проект в Москве. В программе участвуют 200 нижегородцев, переехавших в столицу. В течение трех месяцев они будут изучать основы государственного управления, развивать управленческие компетенции, работать с экспертами и разрабатывать межрегиональные проекты, направленные на развитие Нижегородской области.

Проект стартовал 22 января 2026 года. Его цель – формирование в Москве устойчивого сообщества высокопотенциальных нижегородцев, готовых участвовать в реализации ключевых инициатив и содействовать экономическому развитию региона. Организаторами выступают правительство Нижегородской области, АНО "Нижегородское землячество", КУПНО, НРО ВОД "Волонтеры Победы", АНО "Россия – страна возможностей".

Участниками стали нижегородцы, проживающие в Москве и Московской области, в том числе лидеры общественных организаций и НКО, представители бизнеса, студенческих объединений, социальные предприниматели и волонтеры.

Как отметила Мария Самоделкина, проект стал важным шагом в развитии сообщества нижегородцев в столице. Она выразила уверенность, что совместная работа позволит реализовать новые инициативы на благо Нижегородской области.