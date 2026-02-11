На улице Горького возобновилось строительство метро
Политика

Глеб Никитин выступил на конгрессе по госуправлению в Москве

11 февраля 2026 11:09 Политика
Глеб Никитин выступил на конгрессе по госуправлению в Москве

Фото: пресс-служба Президентская академия

Практики повышения эффективности государственного управления обсудили на Международном конгрессе, который проходит с 10 по 13 февраля в Президентской академии в Москве. Участие в его работе принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В первый день деловой программы состоялась пленарная сессия "Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом". Ее участники рассмотрели вопросы повышения эффективности системы госуправления, цифровой трансформации органов власти, развития человеческого потенциала, а также меры по улучшению предоставления государственных услуг и созданию условий для развития бизнеса.

С докладами выступили первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, первый заместитель председателя кабинета министров Киргизской Республики Данияр Амангельдиев, заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, мэр Москвы Сергей Собянин и ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Конгресс объединил более 1200 руководителей федерального, регионального и муниципального уровней, представителей государственных компаний, экспертного и научного сообщества, а также молодежи. Участники обсуждают лучшие практики и ключевые направления развития системы государственного управления.

По словам Глеба Никитина, такие форумы позволяют синхронизировать работу на всех уровнях власти – от федерального до муниципального. Он отметил, что обмен международным опытом и открытый диалог между властью, бизнесом и наукой помогают вырабатывать конкретные механизмы для достижения национальных целей развития и повышения качества жизни граждан.

Деловая программа включает шесть тематических направлений: развитие государственной службы, цифровизацию, региональные и муниципальные практики, регуляторную политику и стратегическое управление приоритетами. В рамках конгресса проходят панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы и презентации проектов из разных стран.

Организатором мероприятия выступает Президентская академия при поддержке правительства Российской Федерации и Администрации президента России. Соорганизатор – фонд "Росконгресс".

