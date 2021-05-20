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Общество

Нижегородский проект "Школа 800" представили экспертам из крупнейших вузов РФ

01 июня 2021 13:23  [86] Общество

Фото: пресс-служба губернатора

Нижегородский проект "Школа 800" представили экспертам из крупнейших вузов РФ. Об этом сообщили в правительстве.

Согласно информации, представляющие крупнейшие вузы России эксперты оценили проект "Школа 800" - один из самых масштабных, реализуемых к 800-летию Нижнего Новгорода.

"Для "Просвещения" "Школа-800" стала дебютным проектом, открывшим принципиально новое направление приложения сил и опыта. Модель, о которой говорилось на каждом образовательном совещании и в каждой семье, - в действии. При помощи и содействии уважаемых коллег и партнеров мы создали синергию заслуживших доверие учебных материалов, высококлассных педагогов, сильной управляющей команды, гармоничного сочетания цифровых и аналоговых методик и нового подхода к созданию и распределению образовательного пространства. Проект уже лег в основу решений для десятков регионов страны", - отметил президент группы компаний "Просвещение" Михаил Кожевников.

"Школа 800" изначально создается как знаковый проект не только для Нижнего Новгорода, но и для страны в целом. Перед таким по-хорошему амбициозным проектом стоит амбициозная задача — обеспечить условия для получения качественного образования единовременно 4500 учениками, выстроить эффективную модель массового неселективного образования на базе распределенного территориального комплекса. В свете этой задачи предлагаемые командой проекта решения выглядят весьма перспективно: и в части подходов к персонализации учебных треков, и в части предложенной модели социально-психологического сопровождения обучающихся, и с точки зрения логики групповых межпредметных проектов, усиления воспитательной личностно-ориентированной компоненты образовательного процесса", - заявил Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ.

Он добавил, что все это требует совершенно уникальной модели управления и непрерывного обучения профессиональной команды школы, а также проверки предложенных решений с помощью объективных данных.

"И здесь Институт образования НИУ ВШЭ рад выступать в качестве одного из ключевых научных партнеров проекта", - добавил Исак Фрумин.

"В образе "Школы 800" большое внимание уделяется представлению об укладе учреждения – системе принципов личностного и социального развития участников образовательного процесса. Это важный аспект воспитательной работы. Его необходимо усилить и развить", - сказал Виктор Басюк, декан факультета педагогического образования МГУ им. М.В.Ломоносова.

Ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков выделил ключевые направления будущего сотрудничества.

"Меня привлекает в проекте "Школа 800" стремление авторов к нестандартным, нелинейным решениям ряда вопросов. Касается ли это структуры и содержания образовательного процесса или  архитектурного пространства зданий. Это очень важно сегодня. Ведь жизнь динамично меняется, и школа должна отражать эти изменения. Я надеюсь, что главными проводниками в новом направлении будут молодые учителя, которых, я надеюсь,  мы сможем успешно готовить в рамках нашего партнерства", - сказал он.

Впечатлением от знакомства и работы с будущими педагогами "Школы 800" поделилась Елена Казакова, руководитель Института педагогики СПбГУ.

"Радуют энтузиазм и поддержка педагогов, готовых учиться и менять себя. Хочу надеяться, что управление школой тоже окажется на высоте – тогда нам удастся перебросить мост из прошлого в будущее, ответить на актуальные запросы общества и построить школу, о которой мечтает каждая семья", - подчеркнула Елена Казакова.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе послания Федсобранию РФ заявил, что в рамках действующей федеральной программы и с учетом ресурсов национального института развития ВЭБ.РФ до конца 2024 года планируется построить в стране не менее 1300 новых школ, в которых сможет учиться свыше 1 млн детей.

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Теги:
Образование Школы
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