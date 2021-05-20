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Бизнес

Банк "Открытие" планирует размещение двухлетних облигаций

01 июня 2021 15:00  [381] Бизнес

Банк "Открытие" планирует размещение двухлетних облигаций. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, объём нового выпуска серии БО-П08 составит не менее 10 млрд рублей, срок до оферты – 2 года.

Индикативная доходность – не более 125 б.п. к кривой бескупонной доходности Московской биржи на соответствующий срок. Дата сбора заявок инвесторов запланирована на 8 июня, проведение расчетов – на 10 июня.

Банк "Открытие" является универсальным банком с диверсифицированный структурой бизнеса, который входит в топ-10 крупнейших банков России и список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации.

Надежность банка подтверждена кредитными рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA"), НКР ("AA+.ru"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2").

Ранее в мае 2021 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности банка "Открытие" до уровня ruAA со стабильным прогнозом. По оценке агентства, повышение рейтинга обусловлено улучшением качества активов, органическим ростом рабочего портфеля и устойчивыми финансовыми метриками банка.

Новый выпуск станет второй сделкой банка на публичном долговом рынке в 2021 г. Размещение пройдет на Московской бирже, выпуск включен в первый уровень листинга.

Организаторами выпуска выступят банк "Открытие", БК РЕГИОН, МКБ, ПАО "Промсвязьбанк", АО Россельхозбанк, Банк ГПБ (АО). Технический андеррайтер – банк "Открытие".

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