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Бизнес

ЭнергосбыТ Плюс принудительно установил 48 счетчиков тепла жителям Дзержинска и Кстова

01 июня 2021 17:43  [325] Бизнес

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" принудительно установил 48 счетчиков тепла жителям Дзержинска и Кстова, сообщает пресс-служба компании.

Нижегородский филиал от имени поставщика услуги (ПАО "Т Плюс") продолжает принудительную установку узлов учета тепловой энергии. Так в мае компания установила еще 48 счетчиков в Дзержинске и Кстове, из них 43 - в многоквартирных домах. До конца года в Дзержинске, Кстове и Кстовском районе планируется ввести в эксплуатацию еще 240 счетчиков тепловой энергии и горячей воды.

Оплатить расходы на установку общедомового прибор учета (ОПУ) в многоквартирном доме, согласно действующему законодательству, обязаны собственники помещений. Поэтому в июне 2021 года жителям 43 многоквартирных домов Дзержинска и Кстова будут направлены отдельные квитанции на оплату ОПУ. Они могут выбрать один из двух вариантов: единовременный платеж или в рассрочку (с учетом процентов) сроком на 5 лет. Жителям, выбравшим рассрочку, установка ОПУ (с учетом оплаты процентов) будет включена со следующего месяца в основную квитанцию ООО "ЕРКЦ" на оплату отопления и горячей воды. Подробная информация будет размещена на лицевой стороне платёжных документов. В дальнейшем прибор учета будет передан на обслуживание управляющей компании.

Юридические лица должны единовременно оплатить расходы на принудительную установку узла учета.

Работы проводятся в жилых и нежилых зданиях, собственники которых до 1 января 2019 года самостоятельно не установили узлы учета*.

*Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

СПРАВКА:
АО "ЭнергосбыТ Плюс" – объединенная энергосбытовая компания Группы "Т Плюс". В "ЭнергосбыТ Плюс" входят 15 филиалов в 16 регионах Российской Федерации. Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Оренбургской областей и в Удмуртской Республике. Филиалы компании обслуживают в общей сложности более 120 тысяч лицевых счетов организаций и более 3,4 миллионов лицевых счетов физических лиц.
Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и ГВС филиалу "Нижегородский" ПАО "Т Плюс".

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Теги:
Дзержинск Кстово Т Плюс
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