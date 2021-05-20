Владимир Путин отметил обновление списка кандидатов в Госдуму от "Единой России" Политика

Фото: сайт партии

Владимир Путин отметил обновление списка кандидатов в Госдуму от "Единой России". Об этом президент страны заявил на встрече с руководством партии и общественниками, победившими на предварительном голосовании.

"Партия не уходит от прямого, честного разговора с людьми. Готова советоваться, поддерживать их инициативы, воспринимать критику. Предварительное голосование служит не только для отбора кандидатов, но для постоянного развития партии, привлечения в ее ряды как можно большего числа сторонников, единомышленников, молодых людей - толковых, целеустремлённых и неравнодушных", - отметил Владимир Путин.

Многие из тех, кто проявил себя во время пандемии, решили участвовать в предварительном голосовании "Единой России" после призыва главы государства, отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Многие из них одержали уверенную победу. Это значит, что партия обновляется и привлекает в свои ряды наиболее неравнодушных, достойных, ярких людей. В том числе участников кадрового проекта "Лидеры России", партийного "Федерального ПолитСтартапа", наших товарищей из Общероссийского народного фронта", - отметил Дмитрий Медведев.

Например, в Нижегородской области в предварительном голосовании участвовали порядка 400 человек. И почти треть из них – волонтеры и медики, которые помогали бороться с пандемией.

"Многие из них впервые попробовали себя в политике. Но наши взгляды и цели в желании помогать людям совпали, это и стало отправной точкой для участия волонтеров и медиков в предварительном голосовании. Они тесно работали с жителями на протяжении последних полутора лет, были в курсе того, что волнует нижегородцев и полны желания решать возникающие проблемы. Для них – это возможность транслировать этот накопленный опыт уже в качестве депутатов различных уровней. Важно, что и практически каждый действующий депутат, заявившийся на процедуру, участвовал в волонтерской деятельности", - рассказал губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин.

Для волонтеров механизм отбора, который предложила партия, является одним из наиболее удобных способов реализовать себя в политической жизни, считает руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области, активист движения "Мы вместе" Жанна Рябцева. Она уже участвовала в предварительном голосовании в 2016 году, но тогда проиграла. После призыва президента решила вновь попробовать свои силы в политике.

"Нужно участвовать, нужно рассказывать, говорить о том, что и как мы делаем. Треть участников предварительного голосования по стране – это волонтеры. То, что сегодня им представилась возможность поучаствовать в такой процедуре, это важно. Работу волонтерских организаций по стране все знают. Это действительно звучит гордо", - сказала Жанна Рябцева, победитель предварительного голосования в Свердловской области.

Многие общественники, которые примерили на себя новую роль политиков, изнутри взглянули на проблемы жителей. Председатель Российского союза сельской молодежи, победитель предварительного голосования партии в Мордовии Юлия Оглоблина в ходе встречи сообщила, что люди опасаются затягивания реализации закона о бесплатном доведении газа до участков, об этом она узнала во время поездок по республике.

"Принятый закон – это очень радостное событие для всех территорий. У нас в республике уровень газификации достаточно высокий, но в план уже заявились 2,5 тысячи мордовских семей. 500 из них живут в поселке Николаевка, расположенном в черте Саранска. Это говорит о том, что тема газификации актуальна как для села, так и для города. Люди рады, ждут, но они переживают, что это произойдет не быстро", - сказала Юлия Оглоблина.

Владимир Путин, отвечая ей, подчеркнул – прежде чем пообещать что-то людям, нужно смотреть на возможности исполнить обещания.

"Если все просчитано, и вы приходите к выводу, что это исполнимые планы, то нужно сделать все для того, чтобы мобилизовать ресурсы для безусловного решения той задачи, которая перед нами стоит. Надеюсь, что в будущем вы будете придерживаться этих правил в качестве депутата Госдумы", - сказал президент.

Волонтеры воспринимают политику, в том числе, как возможность напрямую влиять на жизнь в стране – не только помогать людям в имеющихся условиях, но и менять их. Председатель "Совета Матерей", эксперт ОНФ Татьяна Буцкая, которая одержала победу на предварительном голосовании в одном из округов Москвы, считает, что пора ввести общие правила для определения многодетных по всей стране.

"Несправедливо, когда семья, переезжая из Москвы за МКАД, теряет свой статус, - пояснила она. - Кроме того, требуется расширение программы материнского капитала – например, чтобы можно было использовать его на ремонт жилья".

Решения, по ее словам, требует и вопрос, связанный с повышенным тарифом на такси с детским креслом. Глава государства предложения общественницы поддержал.

"Надо проработать вопрос с тарифами – и не только на такси, но и на другие виды транспорта. А ремонт… Можно подумать. Надо понимать, какой ремонт, почему он не делался, не будут ли эти деньги истрачены впустую. Здесь нужно быть внимательным и аккуратным. Хотя какие-то идеи по поводу эффективности использования этих средств будут востребованы", - сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, предложения людей, полученные в ходе предварительного голосования, – основа для дальнейшей работы победителей предварительного голосования и "Единой России" в целом.

"Люди делились тем, что наболело, проблемами, с которыми сталкиваются каждый день. Звучали предложения, наказы. За их реализацию вся партия будет нести ответственность. Это основа для всей дальнейшей работы. В том числе – для подготовки программы партии", - сказал президент.

Проект предвыборной программы утвердят на съезде партии 19 июня, в котором Дмитрий Медведев пригласил Владимира Путина принять участие. После съезда программу вынесут на широкое общественное обсуждение в регионах.

В заключение встречи президент напутствовал победителей предварительного голосования.

"Сделайте все, чтобы оправдать высокое доверие. Но с вашим настроем, который мы сейчас все видим, я уверен - так оно и будет", - сказал Владимир Путин.