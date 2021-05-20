Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Названы сроки строительства новых линий метро
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 03 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
03 июня 2021 14:55  [79] ЕАБР профинансирует строительство проходящей через Нижний Новгород трассы М-12
03 июня 2021 13:55  [113] Нижегородская область и "Роскосмос" будут сотрудничать в развитии инновационной деятельности
03 июня 2021 11:49  [118] Нижегородские промпредприятия увеличили производство за 4 месяца 2021 года на 8,9%
03 июня 2021 11:25  [131] Гости ПМЭФ могут ознакомиться с проектами развития Нижегородской области в интерактивной форме
03 июня 2021 10:44  [209] Более 260 млн рублей направят на подсветку двух мостов и ул. Рождественской в Нижнем Новгороде
03 июня 2021 09:40  [146] Более чем на 25% вырос объем инвестиций в основной капитал Нижегородской области в I квартале
02 июня 2021 16:28  [550] Расходы бюджета Нижегородской области в 2021 году планируется увеличить на 1,6 млрд рублей
02 июня 2021 13:51  [389] Более 40 млн рублей направят на ремонт дорог в нижегородском Кремле
02 июня 2021 13:46  [381] Глеб Никитин лично представит стенд Нижегородской области на ПМЭФ
01 июня 2021 16:51  [659] Крупное производство террасной доски появится в Володарске к 2023 году
Экономика

Гости ПМЭФ могут ознакомиться с проектами развития Нижегородской области в интерактивной форме

03 июня 2021 11:25  [131] Экономика

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Гости Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) могут ознакомиться с проектами развития Нижегородской области в интерактивной форме. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, стенд Нижегородской области на ПМЭФ посвящен 800-летию Нижнего Новгорода и расположен в секторе G, слева от стенда Катара. В рамках выставочной экспозиции представлены как достопримечательности города, так и проекты развития – те, которые планируется реализовать в год юбилея и в более длительной перспективе. 8 тач-панелей с краткой информацией о главных событиях, героях, артефактах века позволяют погрузиться во все, что сформировало нижегородскую идентичность за 8 веков. Каждая тач-панель выполнена в характерном стилистическом решении, раскрывающем основную тему века.

Фасад стенда содержит объемную 3D-визуализацию основных контекстов и символов города – Стрелки, Нижегородской ярмарки, стадиона, здания фабрики "Маяк", пакгаузов, Кремля. 4 июня 2021 года на площадке стенда Нижегородской области пройдет открытие международного научного форума им. Академика Сахарова.

По периметру фасада проходит перфорированный сегмент с небольшими надписями, отвечающими на вопрос: "Что для вас Нижний Новгород?". Это могут быть закаты, архитектура, спорт, жизнь, любовь, дом, подвиг, вдохновение и другое.

"Гости стенда при помощи нити могут соединить те символы, которые для них лично определяют отношение к городу. Можно выбрать несколько смыслов и соединять их. Этот интерактив станет важной метафорой объединения людей. У каждого есть свои причины любить наш Нижний, это многообразие и формирует общий городской контекст", - подчеркнул Глеб Никитин.

С некоторыми проектами развития Нижегородской области гости стенда смогут также ознакомиться в интерактивном формате. Так, на одной из тач-панелей представлены игра "Открой 800" - на знание контекстов и основных событий праздничной программы 800-летия Нижнего Новгорода, а также программа, создающая заставки на телефон с помощью визуализации приоритетных отраслей особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин".

Мультимедиа-инсталляция Gorky AI (проект "Симфония нового подвига") посвящается подвигу врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией и памяти погибших. Аудио- и видеоматериалы разработаны на основе данных многофакторной модели распространения Covid-19 при участии нижегородских дата-сайнтистов, медиа-артиста, композитора и концептолога. Симфония создана на основе данных о заболевших, выздоровевших и умерших.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph