Гости ПМЭФ могут ознакомиться с проектами развития Нижегородской области в интерактивной форме Экономика

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Гости Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) могут ознакомиться с проектами развития Нижегородской области в интерактивной форме. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, стенд Нижегородской области на ПМЭФ посвящен 800-летию Нижнего Новгорода и расположен в секторе G, слева от стенда Катара. В рамках выставочной экспозиции представлены как достопримечательности города, так и проекты развития – те, которые планируется реализовать в год юбилея и в более длительной перспективе. 8 тач-панелей с краткой информацией о главных событиях, героях, артефактах века позволяют погрузиться во все, что сформировало нижегородскую идентичность за 8 веков. Каждая тач-панель выполнена в характерном стилистическом решении, раскрывающем основную тему века.

Фасад стенда содержит объемную 3D-визуализацию основных контекстов и символов города – Стрелки, Нижегородской ярмарки, стадиона, здания фабрики "Маяк", пакгаузов, Кремля. 4 июня 2021 года на площадке стенда Нижегородской области пройдет открытие международного научного форума им. Академика Сахарова.

По периметру фасада проходит перфорированный сегмент с небольшими надписями, отвечающими на вопрос: "Что для вас Нижний Новгород?". Это могут быть закаты, архитектура, спорт, жизнь, любовь, дом, подвиг, вдохновение и другое.

"Гости стенда при помощи нити могут соединить те символы, которые для них лично определяют отношение к городу. Можно выбрать несколько смыслов и соединять их. Этот интерактив станет важной метафорой объединения людей. У каждого есть свои причины любить наш Нижний, это многообразие и формирует общий городской контекст", - подчеркнул Глеб Никитин.

С некоторыми проектами развития Нижегородской области гости стенда смогут также ознакомиться в интерактивном формате. Так, на одной из тач-панелей представлены игра "Открой 800" - на знание контекстов и основных событий праздничной программы 800-летия Нижнего Новгорода, а также программа, создающая заставки на телефон с помощью визуализации приоритетных отраслей особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин".

Мультимедиа-инсталляция Gorky AI (проект "Симфония нового подвига") посвящается подвигу врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией и памяти погибших. Аудио- и видеоматериалы разработаны на основе данных многофакторной модели распространения Covid-19 при участии нижегородских дата-сайнтистов, медиа-артиста, композитора и концептолога. Симфония создана на основе данных о заболевших, выздоровевших и умерших.