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Бизнес

РОСНАНО, Группа "Синтез ОКА" и "Самрук-Казына" создадут платформу для инвестирования

04 июня 2021 16:00  [69] Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

РОСНАНО, Группа "Синтез ОКА" и Фонд национального благосостояния (ФНБ) Казахстана АО "Самрук-Казына" создадут платформу для инвестирования. Об этом сообщили в пресс-службе РОСНАНО.

Согласно информации, эти компании создать платформу для совместного инвестирования в инновационные проекты в сфере мало- и среднетоннажной химии. Развитие данного направления является одной из ключевых задач промышленной политики РФ.

В рамках ПМЭФ соглашение об основных условиях в отношении договора о партнерстве подписали руководитель инвестиционного дивизиона УК "РОСНАНО" Алишер Каланов, управляющий директор по инвестициям, приватизации и международному сотрудничеству АО "Самрук-Қазына" Ернар Жанадил и генеральный директор АО "Химтэк Инжиниринг" (Управляющая организация группы "Синтез ОКА") Сергей Луговской. Церемония подписания прошла в присутствии руководителей РОСНАНО и "ФНБ "Самрук-Казына".

В документе закреплены базовые условия сотрудничества АО "Самрук-Казына" и фонда "РОСНАНО-СИНТЕЗ" по инвестициям и трансферу технологий с созданием производств высоких переделов в химической отрасли на территории России и Казахстана с экспортным и импортозамещающим потенциалом.

Общий размер инвестиций оценивается в 14 млрд рублей в равных пропорциях от фонда "РОСНАНО-СИНТЕЗ" и АО "Самрук-Казына".

"Развитие химической промышленности имеет приоритетное значение для экономики наших стран. Соглашение обеспечит основу для совместной реализации проектов на территории России и Казахстана с трансфером разработок и технологий Фонда "РОСНАНО-СИНТЕЗ", - отметил управляющий директор по инвестициям, приватизации и международному сотрудничеству АО "Самрук-Қазына" Ернар Жанадил.

Руководитель инвестиционного дивизиона УК "РОСНАНО" Алишер Каланов отметил, что интерес зарубежных партнеров к трансферу российских технологий является индикатором высокого потенциала отечественных научно-исследовательских команд.

"Мы приветствуем сотрудничество нашего фонда с таким серьезным партнером, как суверенный фонд Республики Казахстан "Самрук-Казына", и считаем реализацию трансграничных сделок, способствующих продвижению российских технологий с нашими партнерами, одной из ключевых задач группы РОСНАНО в СНГ", - подчеркнул он.

"Более чем 10-летнее сотрудничество группы "Синтез ОКА" с крупнейшими нефтегазовыми предприятиями Казахстана позволило заложить крепкий фундамент, на котором мы сможем выстроить дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество в рамках Фонда "РОСНАНО-СИНТЕЗ". Я уверен, что совместными усилиями мы сможем повысить инвестиционную привлекательность химической отрасли как в России, так и на территории Республики Казахстан", - отметил генеральный директор АО "Химтэк Инжиниринг" Сергей Луговской.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, создание платформы совместного инвестирования в компании химического сектора будет способствовать развитию этой отрасли в регионе.

"В Нижегородской области химическая промышленность занимает очень значимое место в структуре и показывает хорошую динамику. Предприятия проводят модернизацию производства, повышают качество продукции, расширяют линейку продукции. Конечно, эта работа невозможна без инвестиционных вложений. Уверен, что платформа позволит достичь конкретных результатов и будет способствовать созданию новых рабочих мест", - подчеркнул Глеб Никитин.

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Теги:
заводы Производство
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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