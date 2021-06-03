Национальный и мировой финалы Global Management Challenge пройдут в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Национальный и мировой финалы международных управленческих чемпионатов Global Management Challenge (GMC) по стратегии и управлению бизнесом пройдут в Нижнем Новгороде в сентябре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.



Соответствующее соглашение подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау, исполнительный директор GMC Жоао Энрикеш 4 июня 2021 года на площадке Петербургского международного экономического форума.



"Global Management Challenge – один из самых престижных международных управленческих чемпионатов. Для нас особенно приятно принять мировой и национальный финалы этого состязания в год празднования юбилея Нижнего Новгорода. Принимая такое решение, организаторы приняли во внимание успешный опыт Нижегородской области в проведении регионального этапа чемпионата и выдающиеся результаты наших команд", - рассказал Глеб Никитин.



GMC – масштабная интерактивная образовательная программа, основанная на комплексной компьютерной учебной модели (бизнес-симуляторе) и имитирующая управление производственной компанией в условиях глобальной конкуренции на мировом рынке.



Чемпионат основан в Португалии в 1980 году, за это время в нем приняло участие свыше 750 тысяч человек.



Ежегодно за звание лучшей в мире управленческой команды соревнуется более 30 тысяч участников. Сборная команда России побеждала в шести мировых финалах Global Management Challenge, подтверждая высокое качество российского бизнес-образования.



РАНХиГС является организатором Всероссийского этапа чемпионата с 2006 года. Мероприятие поддерживается Агентством стратегических инициатив (АСИ).



В России Global Management Challenge проходит как система разноуровневых соревнований: проводятся вузовские, корпоративные, региональные чемпионаты. Победители борются за победу в национальном финале. Крупнейший вузовский чемпионат проводится в РАНХиГС. Ежегодно в нем участвуют до 2 000 студентов и преподавателей, объединенных в 500 команд.



Ежегодно около 7 000 молодых профессионалов и студентов соревнуются в достижении наивысшей инвестиционной привлекательности их виртуальных компаний. По правилам соревнования, победа дает стране-победительнице приоритетное право проведения финала чемпионата на своей территории.



Мировые финалы Global Management Challenge проходили в России уже трижды. Впервые – в 2010 году в Ханты-Мансийске, затем – в Сочи в 2014-м и Екатеринбурге в сентябре 2019 года. В этом году принято решение провести национальный и мировой финалы чемпионата в Нижнем Новгороде.



Напомним, что ПМЭФ проходит ежегодно с участием президента РФ Владимира Путина, руководителей федеральных ведомств и российских регионов, глав дипломатических миссий. Стенд Нижегородской области на ПМЭФ-2021 посвящен 800-летию Нижнего Новгорода.