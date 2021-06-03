Стены многоэтажки в Сормовском районе Нижнего Новгорода утеплили после обращения в ГЖИ

Фото:
Стены девятиэтажного жилого дома в Сормовском районе Нижнего Новгорода утеплили после обращения в региональную Госжилинспекцию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Речь идет о доме №5 по ул. Культуры.
Жительница этого дома обратилась в ГЖИ с жалобой, что в ее квартире холодно. Ранее на просьбу женщины провести работы по утеплению квартиры домоуправляющая компания не отреагировала.
"Была проведена внеплановая проверка в отношении управляющей компании. В результате специалисты выявили повреждение межпанельных стыков стен, наличие трещин в месте расположения квартиры №37. Инспекция выдала предписание управляющей организации. По результатам исполнения мы видим, что произведен ремонт. Домоуправляющая компания частично утеплила наружные стены квартиры", - рассказала консультант контрольно-аналитического отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Татьяна Сироткина.
В случае неисполнения предписания управляющей организации грозил бы штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.
Отметим, что в ГЖИ можно обратиться: через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ, по телефону "горячей линии": 8 (831) 430-79-19, направив письменное обращение в Госжилинспекцию, посредством электронной почты Госжилинспекции: official@gzhi.kreml.nnov.ru; через интернет-приемную сайта инспекции.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+