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Общество

Стены многоэтажки в Сормовском районе Нижнего Новгорода утеплили после обращения в ГЖИ

05 июня 2021 09:47  [101] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стены девятиэтажного жилого дома в Сормовском районе Нижнего Новгорода утеплили после обращения в региональную Госжилинспекцию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Речь идет о доме №5 по ул. Культуры.

Жительница этого дома обратилась в ГЖИ с жалобой, что в ее квартире холодно. Ранее на просьбу женщины провести работы по утеплению квартиры домоуправляющая компания не отреагировала.

"Была проведена внеплановая проверка в отношении управляющей компании. В результате специалисты выявили повреждение межпанельных стыков стен, наличие трещин в месте расположения квартиры №37. Инспекция выдала предписание управляющей организации. По результатам исполнения мы видим, что произведен ремонт. Домоуправляющая компания частично утеплила наружные стены квартиры", - рассказала консультант контрольно-аналитического отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Татьяна Сироткина.

В случае неисполнения предписания управляющей организации грозил бы штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

Отметим, что в ГЖИ можно обратиться: через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ, по телефону "горячей линии": 8 (831) 430-79-19, направив письменное обращение в Госжилинспекцию,  посредством электронной почты Госжилинспекции: official@gzhi.kreml.nnov.ru; через интернет-приемную сайта инспекции.

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Теги:
ДУК Жилье Сормовский район
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