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Бизнес

"Нижегородская область вошла в высшую лигу по инвестпривлекательности в России", - Александр Шаронов

05 июня 2021 11:54  [116] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Нижегородская область вошла в высшую лигу по инвестиционной привлекательности среди субъектов Российской Федерации", - заявил председатель правления ПАО "НБД-Банк", председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области Александр Шаронов, комментируя результаты Национального рейтинга инвестиционного климата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ). Нижегородский регион занял в рейтинге шестое место.

"Динамика впечатляющая, еще три года назад мы замыкали седьмой десяток, в позапрошлом году занимали 57-е место, в прошлом были на 18-м месте, а теперь уже на шестом. Из аутсайдеров регион сегодня, можно сказать, вошел в высшую лигу по инвестиционной привлекательности среди субъектов РФ, и это дорогого стоит", - сказал Александр Шаронов.

Он отметил, что национальный рейтинг является интеграционным. Часть показателей в нем оценивается по фактическим показателям деятельности малого и среднего бизнеса, а часть формируется на основе отзывов пользователей услуг, прежде всего самих предпринимателей.

"Мне очень понравилось, что именно те составляющие, которые зависят от отзывов предпринимателей, Нижегородская область существенно повысила в рейтинге. Это означает, что бизнес почувствовал изменения и действительно дал высокую оценку", - подчеркнул Александр Шаронов.

"Мы все помним ограничения, которые по всему миру выбили бизнес из привычного русла и поставили его в неординарные условия. Несмотря на это, у нас в регионе в прошлом году инвестиции в основной капитал выросли более чем на 20%, экспорт несырьевых товаров за рубеж в долларовом выражении увеличился более чем на 15%. И это в пандемийный год, со всеми его ограничениями, остановкой производств и так далее!", - сказал он.

"Я говорю уже о конкретных результатах, которые подтверждают, что область не просто развивалась в этих сложнейших условиях, но делала это очень интенсивно, гораздо более оперативно, чем многие из наших соседей. Теперь наша задача – закрепиться в высшей лиге и воплотить цифры рейтинга в реальный приток инвестиций, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, рост налогооблагаемой базы и благосостояния всех нижегородцев. Нам есть над чем работать, но есть у нас и перспективы, серьезные стимулы для того, чтобы улучшить жизнь в регионе", - добавил депутат.

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