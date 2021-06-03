Специалистов нижегородских центров занятости научат составлять психологический портрет соискателей Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Специалистов нижегородских центров занятости научат составлять психологический портрет соискателей. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

На базе Мининского университета организовано обучение профконсультантов. По словам заместителя директора Института непрерывного образования университета Ирины Прохоровой, 35 специалистов из 22 центров занятости региона уже приступили к обучению по программе повышения квалификации.

Программа посвящена карьерному консультированию, что является сейчас основным трендом и вектором развития службы занятости в условиях ее модернизации.

Как пояснили в управлении, профориентационные услуги сейчас оказываются не только безработным гражданам, но и любому желающему определиться с выбором дальнейшей профессиональной деятельности и построения карьеры.

В программе семь образовательных модулей, включающих в себя практические кейсы, рекомендации и экспертные лекции. Преподаватели, практикующие HR-специалисты, психологи и коучи от Мининского университета, Корпоративного университета правительства Нижегородской области и компании "HeadHunter Поволжье" поделятся со слушателями не только профессиональными навыками карьерного консультирования, но и опытом продвижения своих услуг.

"Практики представят актуальные методики и подходы в вопросах развития карьеры, помогут слушателям сформировать навыки проведения комплексного карьерного консультирования с учетом личных характеристик и психологического портрета участника", - пояснила Ирина Прохорова.