Госдолг Нижегородской области составляет 68,3 млрд рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Госдолг Нижегородской области составляет 68,3 млрд рублей. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.

Согласно информации, с начала текущего года он снизился на17,2 млрд рублей.

По данным ведомства, это связано с досрочным погашением кредитов кредитных организаций в январе 2021 года в сумме 15,2 млрд рублей за счет использования временно свободных средств на едином счете областного бюджета и уменьшением в мае 2021 года объема долга по ценным бумагам в сумме 2 млрд рублей.

Также сообщается, что в структуре долга на 1 июня 2021 года 57,8% составили государственные ценные бумаги, 41,9% – бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 0,3% – государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков отсутствуют.

Напомним, в январе-мае 2021 года министерство финансов Нижегородской области произвело выплату накопленного купонного дохода держателям государственных облигаций Нижегородской области 2016-го, 2017-го, 2018-го, 2019-го, 2020-го года выпуска в общей сумме 1,4 млрд рублей и процентные платежи по кредитам коммерческих банков на сумму 42,7 млн рублей за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на эти цели.