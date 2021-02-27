Нижегородская область выплатила купон в 168 млн рублей по облигациям 2019 года Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородская область выплатила пятый купон в размере 168,3 млн рублей по облигациям 2019 года. Об этом сообщило министерство финансов региона.

Выплаты на одну облигацию составили 16,83 рубля по ставке купона 6,75% годовых.

Напомним, что выпуск этого облигационного займа состоялся в конце 2019 года. Тогда область разместила ценные бумаги на 10 млрд рублей со сроком обращения в 5,5 лет.

У облигаций 2019 года 22 купонных периода, длительность которых с первого по двадцатый составляет 91 день, двадцать второго купонного периода – 99 дней.

Амортизация предполагает погашение по 30% от номинала в даты выплаты 14-го и 18-го купонов и 40% от номинала при полном погашении выпуска, который состоится 14 июня 2025 года.

В настоящее время у Нижегородской области в обращении находятся пять облигационных займов со сроком обращения в пять лет – четыре на 10 млрд рублей (размещались в 2016, 2018, 2019 и 2020 годах) и на 12 млрд рублей, размещенный в 2017 году.

В 2020 году Нижегородская область погасила по ранее размещенным облигационным займам амортизационную часть на общую сумму 13,8 млрд рублей.