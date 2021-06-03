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Девушка погибла в ДТП на трассе Тонкино – Шахунья. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по Нижегородской области.
Согласно информации, автоавария произошла 6 июня в 12:06 на 18 км а/д Тонкино – Шахунья в Тонкинском районе.
26-летняя водитель иномарки Peugeot не справилась с управлением и совершила опрокидывание в кювет.
В результате ДТП девушка получила смертельное ранение.
Всего в Нижегородской области за минувшие сутки произошло 11 ДТП, в которых три человека погибло и еще 10 человек получили травмы.
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