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Происшествия

Девушка погибла в ДТП на трассе Тонкино – Шахунья

07 июня 2021 09:47  [225] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Девушка погибла в ДТП на трассе Тонкино – Шахунья. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 6 июня в 12:06 на 18 км а/д Тонкино – Шахунья в Тонкинском районе.

26-летняя водитель иномарки Peugeot не справилась с управлением и совершила опрокидывание в кювет.

В результате ДТП девушка получила смертельное ранение.

Всего в Нижегородской области за минувшие сутки произошло 11 ДТП, в которых три человека погибло и еще 10 человек получили травмы.

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Теги:
ДТП
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