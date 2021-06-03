Инклюзивный конкурс "Я художник - я так вижу" стартовал в Нижегородской области Общество

Фото: организаторы мероприятия

Инклюзивный конкурс "Я художник - я так вижу" стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщает АНО "Колесо обозрения".

Согласно информации, конкурс проводится в партнерстве с 30 ведущими музеями России, в том числе его поддерживает Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина. Целью конкурса является творческая самореализация детей и молодых людей с инвалидностью, поддержка талантливых детей, а также снятие стереотипов относительно возможностей и способностей людей с инвалидностью.

В 2021 году к участию в конкурсе планируется привлечь 600 человек в возрасте от 6 до 20 лет. Конкурс проводится в два этапа: с 20 мая по 20 июля 2021 года – регистрация участников на сайте ЯТАКВИЖУ.РФ. С 1 июня по 20 августа 2021 года – прием работ. Результаты конкурса будут объявлены 2 сентября 2021 года.

Всего будет выбрано 60 победителей - по два от каждого музея-партнера - в двух возрастных категориях: от 6 до 13 лет и от 14 до 20 лет.



Музеи-партнеры конкурса будут оценивать работы по нескольким критериям: оригинальность исполнения, узнаваемость первоисточника, использование интересных изобразительных техник и приемов. При этом в оценке работ будет применяться принцип инклюзии: у жюри не будет информации о наличии или отсутствии инвалидности у авторов работ.



Награждение победителей, а также открытие выставки планируется 10 октября 2021 года на выставочной площадке памятника архитектуры Северного речного вокзала в Москве и 5 октября - в галерее "Метро" на станции метро "Выставочная".

Победители получат призы от музеев и других партнеров конкурса.