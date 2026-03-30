Можно ли требовать долю в родительской квартире
30 марта 2026 08:08 Общество
Выяснилось, где нижегородцам с онкологией получить психологическую помощь

Фото: сгенерировано нейросетью

Пациенты с онкологическими заболеваниями нуждаются не только в медицинском лечении, но и в профессиональной психологической поддержке. Об этом рассказал главврач Нижегородского онкоцентра и НОКБ имени Семашко, главный внештатный онколог облминздрава Сергей Гамаюнов, отвечая на вопрос читателя в рамках интернет-конференции НИА "Нижний Новгород".

По словам онколога, реакция на диагноз часто бывает тяжелой и сравнима с шоком. Особенно это касается случаев, когда предстоит длительное и сложное лечение. В таких ситуациях помощь специалистов необходима. В Нижегородском онкоцентре (НОКОД) с пациентами работают четыре психолога, которые сопровождают их на разных этапах лечения.

Поддержка оказывается уже во время консилиума, когда принимается решение о тактике лечения. Кроме того, пациенты могут получить консультации психолога в период стационарного лечения.

Также, по словам Гамаюнова, существуют фонды, которые помогают организовать дистанционные консультации.

За психологической поддержкой можно обратиться напрямую в онкоцентр или оставить свои контакты на сайте для обратной связи.

Кроме того, на сайте Нижегородского онкоцентра работает линия психологической помощи, где пациенты и их близкие могут получить консультацию специалиста и обсудить волнующие вопросы.

Задать вопрос Сергею Гамаюнову можно до 10 апреля включительно, заполнив специальную форму на сайте НИА "Нижний Новгород" (она находится под уже заданными вопросами). 

