Весенний cезон охоты в Нижегородской области откроется с 1 апреля

С 1 апреля в охотничьих угодьях Нижегородской области начнётся весенний сезон охоты на пернатую дичь. Сроки весенней охоты различаются в зависимости от зонирования территории области.

Регион разделён на южную и северную зоны, в каждой из них сезон длится 10 дней. К южным районам относятся Арзамасский, Ардатовский округа, а также части Выксы, Кулебак и Кстова, правобережные территории Воротынского и Лысковского округов. Северные районы включают Балахнинский, Ветлужский и Семёновский округа, город Бор, а также левобережные части Воротынского и Лысковского округов.

Охота на боровую дичь (глухарь, тетерев) и вальдшнепа разрешена:

в южной зоне — с 12 по 21 апреля;

в северной зоне — с 19 по 28 апреля.

Охота на водоплавающую дичь (гуси, селезни уток), за исключением охоты с подсадными утками, разрешена:

в южной зоне — с 19 по 28 апреля;

в северной зоне — с 26 апреля по 5 мая.

Весной разрешается охота только на самцов: глухарей — на току с подхода, тетеревов — из укрытия на токах, вальдшнепов — на вечерней тяге, селезней — из укрытия с подсадной уткой, чучелами и манком, а также на гусей и казарок — из укрытия с использованием чучел, профилей, манных гусей и манков.

Добычу дичи в этот период разрешается осуществлять только с применением охотничьего гладкоствольного длинноствольного огнестрельного оружия.

Охота без соответствующих разрешений влечёт за собой административную ответственность. В случае незаконной добычи животных предусмотрена уголовная ответственность, а также обязательное возмещение ущерба, нанесенного объектам животного мира.

Напомним, зимний сезон охоты завершился в Нижегородской области 1 марта. Уже с 20 марта в регионе стартовала выдача разрешений на добычу пернатой дичи в рамках весеннего охотничьего сезона. Получить документ можно в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, а также в его территориальных подразделениях.