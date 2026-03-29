  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

29 марта 2026 18:35 Общество
Весенний cезон охоты в Нижегородской области откроется с 1 апреля

С 1 апреля в охотничьих угодьях Нижегородской области начнётся весенний сезон охоты на пернатую дичь. Сроки весенней охоты различаются в зависимости от зонирования территории области.

Регион разделён на южную и северную зоны, в каждой из них сезон длится 10 дней. К южным районам относятся Арзамасский, Ардатовский округа, а также части Выксы, Кулебак и Кстова, правобережные территории Воротынского и Лысковского округов. Северные районы включают Балахнинский, Ветлужский и Семёновский округа, город Бор, а также левобережные части Воротынского и Лысковского округов.

Охота на боровую дичь (глухарь, тетерев) и вальдшнепа разрешена:

  • в южной зоне — с 12 по 21 апреля;
  • в северной зоне — с 19 по 28 апреля.

Охота на водоплавающую дичь (гуси, селезни уток), за исключением охоты с подсадными утками, разрешена:

  • в южной зоне — с 19 по 28 апреля;
  • в северной зоне — с 26 апреля по 5 мая.

Весной разрешается охота только на самцов: глухарей — на току с подхода, тетеревов — из укрытия на токах, вальдшнепов — на вечерней тяге, селезней — из укрытия с подсадной уткой, чучелами и манком, а также на гусей и казарок — из укрытия с использованием чучел, профилей, манных гусей и манков.

Добычу дичи в этот период разрешается осуществлять только с применением охотничьего гладкоствольного длинноствольного огнестрельного оружия.

Охота без соответствующих разрешений влечёт за собой административную ответственность. В случае незаконной добычи животных предусмотрена уголовная ответственность, а также обязательное возмещение ущерба, нанесенного объектам животного мира.

Напомним, зимний сезон охоты завершился в Нижегородской области 1 марта. Уже с 20 марта в регионе стартовала выдача разрешений на добычу пернатой дичи в рамках весеннего охотничьего сезона. Получить документ можно в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, а также в его территориальных подразделениях.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лесное хозяйство Охота
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных